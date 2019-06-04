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Депутат Госдумы Владимир Синяговский посетил детский центр санатория «Белая Русь»

В рамках региональной недели депутат вместе с главой Туапсинского района Анатолием Русиным провел встречу с детьми, отдыхающими в детской здравнице. Детский центр расположен в живописном районе Туапсинской бухты, на плато Черноморского побережья, на высоте 40 метров над уровнем моря в окружении лесного массива.

«Белая Русь» рассчитан на 150 мест. Оптимальные возможности для оздоровления и отдыха детей в возрасте от 7 до 15 лет, предоставлены для желающих со всех уголков страны.

Владимир Ильич поздравил детишек с прошедшим праздником защиты детей, и пожелал красочного отдыха на территории Туапсинского района.

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Категория: Новости / Образование

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