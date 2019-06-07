Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования прекратит работу с 1 сентября

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Из-за закрытия мединститута 700 студентов могут остаться без образования.

С 1 сентября Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования прекратит работу, пишет КП-Кубань.

Когда об этом узнали студенты, они создали петицию с требованием сохранить институт.- Ликвидация учебного заведения повлечет за собой увольнение более 150 сотрудников, - написано в петиции. - А также лишит возможности получить образование более 700 студентов института.

Переводить без пяти минут медиков будут в краевые колледжи и вузы России. Позволить себе оплату и образования, и проживания смогут не многие. А поэтому уже сейчас студенты озадачены, что делать дальше.

О том, что Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации, стало известно еще летом 2018 года. Аккредитацию отказались выдавать в Рособрнадзоре. Поскольку бессрочная лицензия есть, то обучать студентов в институте могут, а вот выпускать дипломированных работников - нет. Без аккредитации учебное заведение не имеет право самостоятельно выдавать документы установленного министерством образования образца. Именно такой требуется при приеме на работу.

Как сообщали "Кубанские новости", в начале апреля стало известно, что в филиале Адыгейского госуниверситета в Белореченске арестованы три технических секретаря. В филиале вуза и дома сотрудников образовательного заведения проведены обыски, в ходе которых изъято более 100 миллионов рублей. Подтвердить легальность этих денег их владельцы не смогли.

17 апреля СК заявил, что руководитель белореченского филиала вуза арестована в рамках уголовного дела о торговле университетскими дипломами. При анализе документов, изъятых из вуза, следователем выявлены факты выдачи в 2018 году в Адыгейском государственном университете дипломов о высшем юридическом образовании 120 студентам, тогда как в Белореченском филиале вуза в тот же период о высшем юридическом образовании выдано порядка 1400 дипломов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/06/07/krasnodarskiy-meditsinskiy-institut-vysshego-sestrinskogo-obrazovaniya-prekratit-rabotu-s-1-sentyabr/?fbclid=IwAR32Knq-v9xYAn9JWsVDi-StRBgHL_sDsjXhQcySaPCtV0yDDXBJpnb5ZLo