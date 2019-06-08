В Новороссийске начал работу юнармейский лагерь «Будущий воин»

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В городе герое Новороссийске 3 июня стартовала первая смена Военно-патриотической тематической площадки дневного пребывания «Будущий воин» с участием подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

Мероприятие в шестой раз проводится краевым отделением оборонной организации на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ при поддержке администрации города-героя. В этом году проект проходит в рамках программы мероприятий «Юнармейское лето - 2019» и традиционно реализуется с помощью гранта Администрации края.

В работе первой смены принимают участие 25 ребят, для которых организована обширная военно-патриотическая программа, ориентирующая ребят на занятия в кружках и секциях ДОСААФ. За десять дней смены для юных новороссийцев будут организованы занятия по рукопашному бою, стрельбе из пневматической винтовки, морскому многоборью, плаванию в бассейне, шлюпочному делу.

В рамках военно-патриотической программы школьники посетят музеи, воинские части и боевые корабли Новороссийской военной морской базы, Большое внимание будет уделено правому воспитанию и гражданскому просвещению ребят. Для участников смены организовано двухразовое питание.

Всего будет проведено 2 смены, в которых примут участие 50 ребят. Важно отметить, что в работе площадки «Будущий воин» наряду с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, принимают участие воспитанники юнармейских отрядов, кружков и секций ДОСААФ.

Источник: Пресс-служба Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края