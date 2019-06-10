К депутату Госдумы обратился президент...

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В рамках региональной недели Владимир Синяговский посетил Геленджик, где к нему обратился президент ученического самоуправления школы №1 имени адмирала Холостякова Артем Мкоян.

С просьбой необычной - оказать содействие в установке бюста Георгия Никитича Холостякова на территории школы.

Артем был весьма убедителен в своей спиче. Владимир Синяговский отметил благие намерения активиста, направленные на патриотическое воспитание школьников, и обещал посодействовать в решении вопроса. Принято решение обратиться за помощью к скульптуру из города-героя Новороссийска Александру Суворову.

Напомним, что Георгий Холостяков родился 2 августа 1902 года в городе Барановичи, Беларусь.

В августе 1942 года, был создан Новороссийский оборонительный район, а в конце августа противник вышел на ближние подступы к городу Новороссийск. Все находившиеся в городе части были подчинены капитану 1-го ранга Холостякову. Являлся одним из организаторов героической обороны Новороссийска. После падения Новороссийска базу перевели в Геленджик. Заслуги Холостякова были оценены высоко - 13 декабря 1942 года ему присваивают звание контр-адмирала.

В феврале 1943 года контр-адмирал участвует в организации десантов в районе Южной Озерейки и у Станички, а затем отвечает за снабжение с моря захваченного плацдарма на «Малой земле». В 1943 году при непосредственном участии Холостякова было организованно еще два десанта: Новороссийская десантная операция и десант у Эльтигена. Одновременно с декабря 1943 года по март 1944 года, Георгий Никитич, исполнял должность командующего Азовской военной флотилией, на этом посту провел еще две десантные операции - у мыса Тархан и в Керченском порту.

С декабря 1944 года назначен командующий Дунайской военной флотилией. Во главе ее освобождал Югославию, Венгрию, Австрию, Словакию. Моряки флотилии отличились в Будапештской и Венской наступательных операциях, участвовали во взятии Будапешта и Вены. Холостяков провел ряд десантных операций силами флотилии. В мае 1945 года Холостякову Георгию Никитичу присвоено звание - Вице-адмирал.