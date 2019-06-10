Владимир Синяговский встретился со школьниками в Геленджике

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10 июня депутат Госдумы Владимир Синяговский в рамках региональной недели посетил детский оздоровительный комплекс "Сигнал", расположенный в селе Кабардинка.

С первых дней лета в Геленджике стартовала летняя оздоровительная кампания, 20 предприятий санаторно-курортного комплекса общей единовременной вместимостью около 9 000 человек, прошедшие необходимые проверки, будут принимать организованные группы детей.

Депутату показали территорию лагеря, пляж, пищеблок, условия проживания детей и педагогов. Владимир Синяговский отметил с какой любовью сотрудники центра уютную и комфортную обстановку для отдыха и оздоровления ребят, которые приезжают, кстати, сюда из разных уголков страны.

В детском оздоровительном комплексе "Сигнал" реализуется собственная «сигналовская» образовательно-воспитательная программа «Русь Великая», которая прививает детям интерес и уважение к истории нашей Родины.

В форме игры дети познают историю Отечества, воспитываются на традициях, обычаях, праздниках русской культуры. А помогают им в этом студенты Армавирского педагогического университета, которые здесь уже пятый год проходят практику в "Сигнале".

Владимир Синяговский на театральной площади комплекса встретился с ребятами из 1 отряда. Самыми старшими обитателями местных княжеств. Школьники тут из Уренгоя и даже из ... Новороссийска. Это дети работников Новороссийского морского торгового порта.

"Отдыхайте и набирайтесь сил, - пожелал ребятам депутат, - Впереди вас ждут первые государственные экзамены. А пока - море, танцы, конкурсы и настоящие друзья!"