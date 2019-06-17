Школьный рюкзак: непосильная ноша или полезная нагрузка?

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Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков с учебниками. Такие меры предусмотрены в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы.

Сейчас рассматриваются несколько идей, как разгрузить рюкзак школьника. Возможно, пригодится заграничный опыт, где в школах есть специальные шкафчики. Отчасти может помочь перенос учебников на электронные носители.

Однако, полная цифровизация учебников – не самая лучшая идея, сказала в интервью радио Sputnikглавный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, член Совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте Ирина Медведева.

«Это очень плохо, если переведут учебники на гаджеты. Мне кажется, гораздо лучше обдумать, на какой бумаге учебники издавать и какую обложку делать, чтобы облегчить вес. Хотя физическая нагрузка, которой сейчас так мало в жизни детей, тоже очень полезна, в том числе и таскать рюкзак с учебниками очень полезно физически», - считает Ирина Медведева.

По ее словам, школьникам просто необходимо общаться с книгами, причем на бумажных носителях.

«Очень полезно совершать хоть какие-то усилия, искать в книге нужные страницы, искать нужный учебник, листать. Это ж совсем другое дело - общение с книгой. Опыт показывает, и уже есть исследования ученых на эту тему, что материал, полученный с экрана, усваивается гораздо хуже, быстро стирается из памяти. Я думаю, что это потому, что никакого усилия нет, нажал кнопку. Когда есть минимальное усилие и память становится более цепкой», - объяснила эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/