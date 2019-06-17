Российские археологи возобновили раскопки в Иерихоне

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Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, продолжив изучение византийского города, начатое Иерихонской экспедицией Института в 2010-2013 годах. Археологи обнаружили, что исследуемый участок cодержит несколько культурных слоев и возможно, был заселен раньше, чем предполагалось — в позднеримское время.

«Мы сохраняли научное присутствие на Святой земле после экспедиций 2010-2013 года, поддерживали порядок на участке, сопровождали строительство стационарного покрытия раскопа, но широких раскопок не вели. И теперь, спустя пять лет, благодаря гранту РФФИ мы вернулись к полномасштабным археологическим работам в Иерихоне и обнаружили, что перед нами - многослойный памятник достаточно сложной структуры», — говорит руководитель Иерихонской экспедиции Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Леонид Беляев..

Иерихон известен как один из древнейших городов Земли, но представляет собой не одно непрерывно развивающееся поселение, а большую группу памятников разных эпох и культур — Ханаана и Иудеи, Римской империи, Византии и Арабского халифата, разбросанных по территории Иерихонского оазиса. Самые ранние поселения, начиная с эпохи мезолита, группировались вокруг крупного источника, а позже, в эллинистическую и римскую эпохи, когда люди научились проводить воду на большие расстояния с помощью системы акведуков, поселения и дворцы стали строить и в других местах оазиса. Но в XIX веке, когда в Палестине появились русские паломники, от древних дворцов остались лишь телли и развалины, в пустыне хозяйничали бедуины, а самым крупным поселением была арабская деревня из 20-30 дворов Эр-Риха.

В 1873 году архимандрит Антонин, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, купил первый участок в Эр-Рихе для строительства дома для русских паломников. В 1886 году еще один участок получило Императорское православное палестинское общество (ИППО). Представители русской миссии стали первыми европейцами, которые приобрели здесь землю и построили здание приюта, где останавливались как простые богомольцы, так и представители российского императорского дома и высокопоставленные иностранцы. Со временем «Московитский дворец», или Мускобия (так называли в Палестине здания русских миссий) стал одним из центров, вокруг которого вырос современный Иерихон.

На участке ИППО в Иерихоне были открыты руины средневековых зданий и полихромные византийские мозаики, а в 1891 году экспедиция Н. П. Кондакова провела здесь первые раскопки. Затем исследования прервались почти на сто лет. В 2008 году Палестинская автономия вернула участок в собственность России. Было решено создать здесь Музейно-парковый комплекс и возобновить археологические исследования, которые начались с изучения «раскопа 1891 года». В течение четырех лет, с 2010 по 2013 год, сотрудники Иерихонской Российско-Палестинской археологической экспедиции ИА РАН раскрыли остатки зданий, существовавших с конца V по VIII век. Были исследованы многоцветные византийские мозаики и собрана богатая коллекция артефактов.

В период с 2013 по 2019 год на участке Музейно-паркового комплекса РФ была создана современная лаборатория и построены стационарные перекрытия с подсветкой и обходной галереей, которые защищают раскоп от зимних дождей и летнего солнца, позволяя вести археологические работы и проводить экскурсии в комфортных условиях. На сегодняшний день Иерихонская экспедиция Института археологии РАН — единственная российская экспедиция, которая работает на территории древней Палестины.

Исследования 2019 года показали, что участок, на котором расположен Музейно-парковый комплекс, представляет собой многослойный археологический комплекс, самый ранние слои которого предположительно относятся к римской эпохе.

Археологи впервые полностью раскрыли всю площадь раскопа, изучив два историко-культурных комплекса: жилой и производственный. Первый представляет остатки крупного статусного помещения византийского времени — дворца или монастыря с каменными стенами и комнатами, вымощенными цветной и белой мозаикой. Фрагменты мозаики, найденные в 2019 году, не очень большие, но их расположение позволяет реконструировать композицию узора в помещениях окружавшей здание галереи.

В производственной части археологи обнаружили систему цистерн и водоводов, ямы для мусора и производственного брака. Здесь производили керамику и, возможно, плавили металл не только в византийское, но и раннее исламское время: один из трех найденных горнов для обжига керамики, которым пользовались в Омейядскую эпоху, расположен над двумя другими, предположительно относящимися к византийскому периоду.

Археологи собрали большую коллекцию средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов. Многочисленные фрагменты светильников византийской эпохи с христианской символикой подтверждают версию о существовании в период V-VII веков монастыря или другого здания религиозного назначения. Впервые на этом участке в составе большой нумизматической коллекции оказалась монета периода правления Ирода Архелая — времени, когда родился Иисус Христос.

Под каменной кладкой жилых помещений, относящихся к византийской эпохе, были найдены стены предшествовавшего сооружения раннего периода. Стены этого сооружения были построены из крупных сырцовых кирпичей и отштукатурены, а фасад здания украшали колоннада: база колонны, стоящая на стене из каменных блоков, найдена под фундаментом византийского времени. Как полагают ученые, эта постройка может относиться к римскому времени.

«Мы убедились, что под памятником, который относится к поздневизантийскому периоду, есть другой – с хорошими широкими стенами из сырцового кирпича. Вероятно, это монастырская или усадебная постройка. Возможно, участок был застроен уже в римское время, но эта версия требует дальнейших исследований: многочисленные находки монет первых веков нашей эры однозначно свидетельствуют, что жизнь здесь в римское время была, но, кроме монет и каменных сосудов, ничего «римского» в слоях пока не найдено. В любом случае, перед нами возникает теперь более сложная и яркая картина той Палестины, которая наиболее интересна: эпохи возникновения христианства, ранней Византии, раннего ислама – тех периодов, которые исключительно важны для нашей культуры», – отметил Леонид Беляев.

Источник: Пресс-релиз Института археологии РАН