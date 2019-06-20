На ЕГЭ главное – комфортные условия

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Школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ, повысили оценку. Их работы пересмотрела конфликтная комиссия. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности министра образования и науки области Виталия Гутмана.

Напомним, двое выпускников во время экзамена по математике заполнили бланки не черной гелевой ручкой. Работы были некорректно отсканированы и аннулированы.

Чтобы ЕГЭ не воспринимался необычным и не был таким стрессом, внедрять его элементы можно уже в начальной школе. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik на полях III Форума социальных инноваций регионов первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Кроме того, очень важны комфортные условия проведения экзамена, например, можно установить в классах системы кондиционирования. По ее словам, никакие изменения ЕГЭ не должны проводиться без согласования с обществом.

«С момента внедрения ЕГЭ произошли существенные изменения, но продиктованы они были, прежде всего, обществом, родителями, педагогами, самими ребятами. В школу вернулось сочинение, устная часть экзамена по иностранному языку, профильная и базовая часть математики. Остаются нерешенные проблемы: многие педагоги говорят, что школы остаются один на один, где-то не хватает техники, где-то до сих пор не урегулированы вопросы с оплатой с педагогами, которые проводят процедуру ЕГЭ. Важный момент: в кабинетах душно, невозможно открыть окна, если у ребенка, например, аллергия. Жизнь не стоит на месте, можно установить элементарную систему кондиционирования. Если мы понимаем, что в аудитории будет находиться большое количество ребят, 4-6 часов, когда экзамен по русскому или математике. Это нормальные требования, которые создают комфортные условия. Чтобы ЕГЭ не был таким стрессом, внедрять элементы его проведения можно буквально с начальной школы. Чтобы не случилось, что с первого класса ребенок пишет диктанты, изложения, сдает устные экзамены, и вдруг в 9 и 11 классах у него совсем другая форма экзамена», – сказала Лилия Гумерова.

13 июня завершились основные экзамены ЕГЭ-2019. До 1 июля остаются резервные дни для сдачи предметов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/