Выпускной – удовольствие дорогое, но необходимое

/Образование/

В России проходят выпускные балы. В 2019 году около 650 тысяч человек покидают стены российских школ.

По данным ВЦИОМ, 82% россиян, так или иначе, отмечали свой выпускной. Из них - 66% воспринимают это событие как своеобразный рубеж, после которого школьник вступает во взрослую жизнь. Почти половина участников опроса считает, что сейчас выпускные стали более праздничными и торжественными, чем были 15-20 лет назад. В большинстве своем так считают женщины, а около четверти опрошенных не согласны с этим предположением. Эти же группы респондентов чаще говорят об излишней дороговизне современных празднований окончания школы. Опрос проекта Дети Mail.ru показал, что около четверти российских семей (24%) потратят на праздник 15 тысяч рублей. Отдать от 7 000 до 15 000 рублей на проведение выпускного готовы 29% опрашиваемых.

Россиянам очень сложно отказаться от традиций, рассказала в интервью радио Sputnik социолог, соучередитель компании «Башкирова и партнеры» Мария Башкирова.

«Для девочек выпускной бал - это мини-репетиция свадьбы. Подбор наряда и подготовка прически - это очень большие деньги. И сейчас совершенно понятно, что уровень жизни в стране низкий, а традиция большого, красивого и нарядного праздника есть. Людям очень сложно от нее отказаться. В этом ажиотаже люди тратят те деньги, которые они потом не способны быстро вернуть», - отметила социолог.

По ее словам, одна из главных проблем для семейного бюджета – это не сам выпускной бал, а микрокредиты, которые выдают гражданам под этот праздник. В попытке сделать все пышно и красиво, родители не следят за своими тратами.

Но стоит ли лишать детей такого события, даже если подготовка влетает семье в копеечку? Преподаватель высшей категории Владимирского химико-механического колледжа Елена Борзова уверена, что нет.

«Отмечать выпускной необходимо и надо. Можно несколько раз замуж выйти, но выпускной в школе только один. Все хорошо помнят выпускной в школе, поскольку в институте он может и не получиться. В школе же вы учились вместе одним коллективом, и было много совместных проб и ошибок, а тут вы расходитесь», - рассказала педагог в эфире радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/