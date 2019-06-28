Оплачиваемая практика или летняя подработка могут обернуться и неприятностями для тех, кто получает выплаты от Пенсионного фонда

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Каникулы для школьников и студентов — это возможность временного трудоустройства, получение дохода и нового опыта. Оплачиваемая практика или летняя подработка могут обернуться и неприятностями для тех, кто получает пенсию по случаю потери кормильца или компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы.

Управление ПФР в г. Новороссийске напоминает школьникам и студентам, о необходимости сообщать о своем трудоустройстве.

Как правило, к пенсии по потере кормильца молодые люди получают федеральную социальную доплату. Она положена тем, чей уровень ежемесячного материального обеспечения вместе с пенсией не достигает прожиточного минимума. При трудоустройстве право на доплату пропадает, так как она выплачивается только неработающим гражданам. Также во время официального трудоустройства отсутствует право и на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и её завершении, необходимо обратиться в Управление ПФР или МФЦ с паспортом, страховым свидетельством, трудовым договором/трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства).

УПФР в г.Новороссийске напоминает о том, направить в ПФР обращение по любому вопросу можно в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или мобильное приложение ПФР.

В случае если право на получение выплат было утрачено и молодые люди не сообщили об этом, суммы, полученные в этот период, считаются незаконно полученными и подлежат возврату. Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо помнить об условиях назначения выплат и их прекращения.

Статья 159.2 Уголовного кодекса РФ устанавливает следующее: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием.

Источник: Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края