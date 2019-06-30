Фонд «Вольное Дело» открыл в Усть-Лабинске центр обучения школьников цифровым дисциплинам

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Город Усть-Лабинск Краснодарского края стал стартовой площадкой нового образовательного проекта в сфере высоких технологий. 21 июня здесь открылся первый «ТехноСпейс» – площадка для практического обучения школьников технологиям цифрового производства. Организаторы проекта — фонд «Вольное Дело» и научно-методический центр «Школа Нового Поколения».

«ТехноСпейс» — центр обучения школьников основам таких высокотехнологичных дисциплин, как инженерный дизайн, прототипирование, мобильная робототехника, радиоэлектроника и интернет вещей, а также медиасопровождение работы инженерных команд и проектов. «ТехноСпейс» в Усть-Лабинске имеет площадь 180 кв. м, оборудован компьютерами последнего поколения, 3D-принтерами и другой техникой, необходимой для теоретической и практической работы.

Усть-Лабинский «ТехноСпейс» – первый из сети учебных комплексов, которые фонд «Вольное дело» совместно с научно-методическим центром «Школа нового поколения» будут создавать по всей России. На ближайшее время в планах – еще четыре таких комплекса в разных регионах страны. Следующий «ТехноСпейс» будет открыт в Нижнем Новгороде.

21 июня, в день старта проекта, в Усть-Лабинске состоялся ознакомительный семинар для директоров школ региона. На семинар приехали 50 директоров общеобразовательных школ Усть-Лабинского, Тбилисского, Кореновского, Выселковского и Динского районов. Руководители школ назвали «ТехноСпейс» уникальным ресурсным центром для развития у детей компетенций, необходимых для профессий будущего.

Научный руководитель образовательных проектов фонда «Вольное Дело», кандидат психологических наук Елена Аксенова рассказала об Инженерной программе фонда, одним из направлений которой является проект «ТехноСпейс»: «Основная цель программы – построить систему подготовки школьников к осознанному выбору профессий, дать представление о трендах развития индустрий и специальностях, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия. Программа состоит из нескольких этапов: формирование у детей интереса к естественным наукам и техническим дисциплинам, выявление их способностей и интересов, обучение основам инженерно-технических профессий. В итоге к моменту поступления в вуз школьники могут уверенно определиться с будущей специальностью».

Директор фонда «Вольное Дело – Юг» Тамара Румянцева отметила, что «ТехноСпейс» – это новые возможности для сотен школьников, мечтающих освоить цифровые дисциплины. Не каждый районный центр может похвастаться такой хорошо оснащенной площадкой. Показательно, что первый «ТехноСпейс» открыт в Усть-Лабинске, на родине основателя фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски. Комплекс станет уникальной образовательной площадкой для жителей района — центром обучения, развития и общения.

Основная задача «ТехноСпейса» – познакомить детей с профессиями будущего, обучить их новым технологиям на начальном, базовом и углубленном уровнях. Школьники смогут получить знания в области высоких технологий и закрепить их на практических занятиях, принять участие в профильных соревнованиях, а в перспективе – сдать профессиональные экзамены и получить профессиональный сертификат.

В течение учебного года «ТехноСпейс» в Усть-Лабинске организует:

§ профориентационные программы дополнительного образования для детей и взрослых в сфере инженерной, научно-исследовательской, предпринимательской подготовки и развития софт-компетенций;

§ образовательные и научно-практические конференции, соревнования по профессиональным направлениям;

§ кружки и курсы научно-технического и естественно-научного творчества для школьников и их родителей.

С 8 июля в учебном комплексе «ТехноСпейс» в Усть-Лабинске начнутся профильные недели, во время которых школьники 5-7 классов по желанию могут пройти обучение основам инженерных профессий, а учителя – ознакомиться с учебно-методическими комплексами по каждой дисциплине.

Профильные недели в усть-лабинском «ТехноCпейсе» проведут эксперты программы «ЮниорПрофи». Это известные российские специалисты по профориентации школьников – авторы учебно-методических комплексов по компетенциям и профориентации для учителей и наставников.

Темы летних профильных недель в усть-лабинском «ТехноСпейсе»: «Предпринимательство», «Инженерный дизайн CAD», «Мобильная робототехника», «Медиакоммуникации», «Интернет вещей», «Прототипирование», «Радиоэлектроника», «Промышленный дизайн», «Агронеделя» с подразделениями «Агробиотехнологии» и «Автоматизация и эликтрификация сельского хозяйства».

Уточнить расписание тематических недель в «ТехноСпейсе» и пройти регистрацию участника школьники и их родители могут в школах по месту учебы или в управлении образования Усть-Лабинского района.

О фонде поддержки социальных инноваций «Вольное Дело»

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан в 2008 году промышленником Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

О «Школе нового поколения»

АНО «Научно-методический центр «Школа нового поколения» создана в 2004 году фондом поддержки социальных инноваций «Вольное дело».

Фонд реализует множество образовательных программ, объединенных общей целью — как можно раньше выявить и развить способности ребёнка, чтобы он заканчивал школу с чётким пониманием собственных талантов и интересов. На это направлены методики программы «Школа нового поколения» — концепции непрерывного обучения. Педагоги формулируют основной принцип ШНП следующим образом: «Образование продолжается все время, когда ребенок не спит».

Дети, обучающиеся по модели ШНП, приобретают знания на уроках и во время игр, развивают навыки критического и творческого мышления, получают мультидисциплинарное образование и к моменту выбора вуза хорошо знают свои сильные и слабые стороны. Но главный навык, приобретаемый участниками программы ШНП — способность и интерес к получению новых знаний, умение учиться.

За время существования программы «Школа нового поколения» в её проектах и мероприятиях приняли участие более 145 000 детей и подростков из Абакане, Красноярске, Нижнем Новгороде, Усть-Илимске, Усть-Лабинске, Челябинске и Ярославле.

Источник: Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело»