Общественная приемная работает

/Образование/

На приеме, который проходил в Краснодарской региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия», к депутату Государственной Думы ФС РФ Владимиру Синяговскому обратилась жительница города Краснодара, молодая мама Сухинина Дина.

Ее семья стала заложницей непростой ситуации.

Все дело в том, что в 2014 году сразу после рождения сына супруги встали на очередь на выделение места в детском саду. В этом же году Степану ставят диагноз двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени и оформляют инвалидность. Сейчас мальчику 5,5 лет и врачи, под наблюдением которых находится Степан, разрешили посещать детский сад общего вида. Но сначала ребенку необходимо пройти медико-психологическую экспертизу, которая даст свое заключение и определит наиболее подходящую группу для Степана. Сложность в том, что эту комиссию назначили на будущую осень, и процесс оформления документов тоже займет определенное время. Поэтому в данном вопросе нельзя терять драгоценное время, которое ребенок может провести в детском коллективе.

Владимир Синяговский сразу перешел от слов к действиям, и при взаимодействии с коллегами из городской Думы Краснодара решил вопрос положительно. И уже 9 июля Степан пройдет комиссию, по результатам которой решится вопрос с посещением детского сада.