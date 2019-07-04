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Владимир Синяговский: Пообещал - надо делать...

По просьбе Владимира Синяговского школу №1 Геленджика посетил скульптор из Новороссийска Александр Суворов. Нужно было выбрать место для установки бюста адмирала Холостякова.

На недавнем приеме граждан, проводимом в Геленджике, к депутату Государственной Думы обратился Артем Мкоян с просьбой оказать содействие в установке бюста Георгия Никитича Холостякова на территории школы № 1.

Тогда Владимир Ильич пообещал помочь.

Скульптор из города-героя Новороссийска Александр Суворов совместно с директором и представителями школьного музея рассмотрел несколько мест для установки бюста и их обустройство.

После согласования и получения необходимых согласований в органах местного самоуправления Александр Суворов приступит к изготовлению эскиза, а в дальнейшем и самого бюста.

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Категория: Новости / Образование

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