Владимир Синяговский: Работа с детьми требует усилий специалистов всех отраслей...

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В ходе рабочего визита в муниципальное образование город-курорт Горячий Ключ депутат государственной Думы России Владимир Синяговский заслушал информацию администрации города по организации летней оздоровительной компании.

В период летней оздоровительной кампании 2019 года осуществляют свою деятельность 17 профильных лагерей дневного пребывания на базе обра-зовательных организаций, 7 лагерей труда и отдыха для детей от 14 лет, 1 пала-точный лагерь (на базе воинской части). С общим охватом – 2630 человек.

За счет средств муниципального бюджета проведена муниципальная профильная смена «Юные патриоты» (с 22 по 25 мая 2019 года) с охватом 105 человек, муниципальная профильная смена «Юные экологи» будет проводиться с 22 по 26 июля 2019 года (30 человек), муниципальная смена для состоящих на учете учащихся будет проводиться с 19 по 23 августа 2019 года (30 человек).

Получены положительные экспертные заключения ТО «Роспотребнадзор» на все профильные лагеря и лагеря труда и отдыха.

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением образовательного процесса и деятельности педагогов школ по развитию каждо-го ребенка, его способности к заполнению досугового пространства обще-ственно-полезной деятельностью, формированию навыков общения, толерант-ности и совместной творческой деятельности.

Целью летней оздоровительной кампании «ЛЕТО-2019» является:

- организация занятости обучающихся в период летних каникул, создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития детей;

-профилактика беспризорности и безнадзорности в летний период.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- включение детей и подростков в спортивно-оздоровительную и трудо-вую деятельность;

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления и занято-сти детей из малообеспеченных, многодетных семей;

-оказание психолого-педагогической и социальной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-активизация деятельности педагогов с одаренными детьми во время школьных каникул.

Система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков организо-вана следующим образом:

- на базе общеобразовательных учреждений осуществляют свою дея-тельность 17 профильных лагерей с дневным пребывание, охват составляет 2400 детей;

- в рамках профильных лагерей с дневным пребыванием организованы профильные площадки на базе школ №14 и №17 по направлению школьное лесничество, духовно-нравственное направление на базе школы №11 «Возрож-дение», №3 - «Радуга» и №8, военно-патриотическое направление на базе школы №3 «Казачата». Для детей инвалидов организована профильная площадка на базе Центра детского творчества. В каждой смене профильных лагерей ведется совместная работа с ветеранами боевых действий по профилактике экстремиз-ма и терроризма в молодежной среде. В профильных лагерях созданы условия,

обеспечивающие полноценный отдых с целью укрепления здоровья детей, интеллектуальных способностей и творческого потенциала (развлекательные, настольные игры, рисование, лепка из пластилина), реализации интереса детей к приключениям (поиск клада).

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в период летней оздоровительной кампании находится на особом контроле. В лагерях, функционирующих в течение летнего периода, работники пищеблока прошли лабораторные обследования на выявление вируса ОКИ и были провакцинированны, получены положительные экспертные заключения ТО «Роспотребнадзор» на все профильные лагеря и лагеря труда и отдыха.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита перед летним сезоном были проведены аккарицидные обработки, работники лагерей прошли гигиеническую аттестацию.

Организовано 7 лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных учреждений, охват составляет 230 детей.

На базе ООО «Межгорье» запланированы и организованы муниципаль-ные профильные смены с круглосуточным пребыванием за счет муниципально-го бюджета: профильная смена «Юные патриоты» военно-патриотического направления с охватом 105 человек, «Юные экологи» с охватом 30 человек и муниципальная профильная смена для состоящих на учете учащихся с охватом 30 человек.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул также организованы мало затратные формы отдыха: многодневные туристиче-ские походы, выезды на экскурсии, туристические слеты, тематические днев-ные и вечерние площадки на базе общеобразовательных учреждений, библиотечные клубы и т.д.

С 3 по 21 июня 2019 года на базе Детской Школы Искусств города Горячий Ключ организована работа лагеря дневного пребывания для 30 одарен-ных детей - победителей различных фестивалей и конкурсов, участников твор-ческих коллективов. Пребывание детей в лагере с 10-00 до 13-00 без организации питания.

С 27.05. по 16.06 на базе Детской Школы Искусств станицы Сара-товской работал творческий лагерь для 20 участников ансамбля «Задоринки». Время пребывания детей с 10-00 до 13-00, без организации питания.

В ТО «Перекресток», Домах культуры и Клубах организована работа 18 досуговых площадок для детей, время пребывания детей до 3 часов в день.

В соответствии с планом в учреждениях культуры проводятся мероприятия для детей и подростков различных по форме и направленности: игровые, тематические программы, утренники, конкурсы, состязания, праздники, викторины по формированию здорового образа жизни, патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому воспитанию. Осуществляются кинопоказы в рамках краевой киноакции «Летние киноканикулы». Дети, посещающие школьные оздоровительные площадки, организовано участвуют в мероприяти-ях, которые проводятся в учреждениях культуры в соответствии с планом.

В Домах культуры и Клубах для детей продолжают работу в летний период клубные формирования и кружки, в библиотеках – клубы по интересам. В 2019 году в Домах культуры для детей работает 70 клубных формирований и кружков, с количеством участников – 1412 человек. При библиотеках работает 19 клубов по интересам, их посещает 388 несовершеннолетних читателей. Про-должается работа по привлечению в клубные формирования детей, состоящих на профилактических учетах.

Во всех учреждениях образования и культуры проверены исправности систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации; усилены пропускные режимы при входе и въезде на территорию и в служебные помещения учрежде-ний; проведены внеплановые практические занятия по действиям персонала охраны и сотрудников учреждений; ежедневно совершаются обходы террито-рий учреждений с внесением записей в вахтенные журналы. Здание ТО «Перекресток» оборудовано инженерно-техническими средствами (камерами видео-наблюдения 7 шт. и рамкой металлоискателя). Также установлены съемные за-граждения проезда транспорта на прилегающую территорию.

В целях усиления контроля в организации перевозок групп детей авто-мобильным транспортом было проведено совещание с руководителями учре-ждений культуры и образования муниципального образования город Горячий Ключ по обеспечению мер безопасности перевозок детей и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

По состоянию на июнь 2019 года летние дворовые площадки, а их 11, закрепленные за отделом молодежной политики администрации муниципального образования город Горячий Ключ, посетило 257 человек.

Проведено 10 туристических походов, из них: 1 многодневный, 9 походов выход-ного дня. Общий охват составил 317 человека.

Походы были организованы: на хребет Котх, на скалу Зеркало, к Медве-жьим скалам, на перевал Хазарова, на плато Лагонаки, в урочище Поднависла, пещеру Черного и др.

Всего на период летней оздоровительной компании 2019 года запланировано 18 походов выходного дня и 10 многодневных походов.

По итогам лета охват туристкой деятельностью составит: 570 человек. Ожидаемый охват уникальных участников: 450 человек, что значительно превышает как охват по плану дорожной карты 2019 (137 человек), так и результаты ЛОК 2018: 392 человека.

Отделом по вопросам молодежной политики запланировано участие в 10 профильных сменах, таких как:

3 муниципальных смены на базе Базы отдыха «Азовское взморье», г. Азов, Павло-Очаковская коса.

Одна их смен завершилась с общим охватом - 23 человека. Среди них 5 опекаемых детей и 2 подростка, состоящих на учете в органах системы профилактики.

На реализацию летней оздоровительной кампании 2019 года запланировано к освоению 7800,0 тыс. руб.

"Работа проводится большая и многогранная, - отметил Владимир Синяговский, - Работа с детьми требует усилий специалистов всех отраслей. Мелочей нет. Рекомендую создать из общественников рабочую группу по мониторингу качества питания и безопасного отдыха детей."