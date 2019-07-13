Анна Кузнецова потребовала реформировать систему опеки в России

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Издевательство над ребенком в Ярославской области – это результат несовершенства системы опеки в России. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, все систему надо реформировать.

Напомним, 5 июля в Ярославской области органы опеки обнаружили в приемной семье пятилетнего ребенка, которого привязали к батарее. Родители объяснили ситуацию воспитательной работой.

В России дефицит компетентных сотрудников органов опеки, рассказала в интервью радио Sputnikпредседатель Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и их объединений Наталья Городиская.

«Обращать внимание нужно на обучение специалистов, которые работают с семьями. Зачастую специалисты вообще некомпетентны. У нас сама система взаимодействия с семьей не везде выстроена. Вот эти вопиющие случаи издевательства над детьми в приемных семьях - это недопустимо. Это произошло, поскольку опека недосмотрела, и поскольку родители были неподготовленные", – отметила Наталья Городиская.

Проблема не только в органах опеки. В России также недостаточно хорошо работает школа приемных родителей, отметила специалист. Кроме этого, российские семьи очень закрытые. Помочь родителям, которые столкнулись с кризисом, очень сложно, даже, если такую помощь предлагают бесплатно.

«К сожалению, есть семьи, которые закрываются и считают, что никакая помощь им не нужна. Они думаю, что знают лучше, как воспитывать ребенка, и не важно, что этот ребенок приемный. Они теперь родители, ребенок с ними навсегда, и они считают, что теперь своими методами будут его воспитывать. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что в таких семьях кризис, и им надо помочь, но они не открываются и не хотят, чтобы им помогли», – рассказала председатель Союза приемных родителей.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/