Названа причина массового отравления в "Лучистом". Как уберечься?

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Крымский Роспотребнадзор назвал источник норовирусной инфекции в детском оздоровительном лагере "Лучистый". Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким образом передается норовирусная инфекция и как она проявляется.

Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском оздоровительном лагере "Лучистый" в Крыму, где ранее были госпитализированы 52 ребенка и пять взрослых, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

"Установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой", ? говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Все работники направлены на консультацию и лечение, для работы на кухне привлечен дополнительный персонал. Продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким образом передается норовирусная инфекция и как она проявляется.

"Норовирус ? это вирус, который передается всеми возможными путями: воздушно-капельным, контактным и алиментарным, то есть пищевым. Он вызывает стандартную вирусную картину: температура, рвота, головная боль. Мы помним, какая большая проблема была на Олимпиаде в Корее (в феврале 2018 в Пхенчхане, ? ред.), когда множество спортсменов не вышло на старт из-за норовируса", ? напомнил Владислав Жемчугов.

По его словам, предотвратить распространение норовирусной инфекции в детских учреждениях несложно.

"Нужна просто аккуратность персонала (кухни, ? ред.): раздельные доски для сырого мяса и готовых продуктов, и так далее. Конечно, проверки состояния здоровья персонала, медосмотры. Соблюдение этих простейших правил будет способствовать тому, что ни воспитанники детских оздоровительных лагерей, и никто вообще не заболеет", ? заключил Владислав Жемчугов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/