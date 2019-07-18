На базе учебного центра УФСИН России по Краснодарскому краю прошел семинар кинологов Южно-Федерального и Северо-Кавказского округов

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В г. Тихорецке для начальников кинологических служб уголовно-исполнительной системы Южно-Федерального и Северо-Кавказского округов провели семинар. Поделиться своим опытом работы были приглашены специалисты-кинологи Южной оперативной таможни, кинологи ГУМВД по Краснодарскому краю и создатель химических имитаторов взрывчатых и наркотических веществ.

Присутствующие кинологи поделились своим опытом и знаниями по обучению поисковых собак, находить наркотические средства и взрывчатые вещества. Сотрудники таможенной службы рассказали о своих наработках в новых методиках дрессировки.

Во второй день были организованы учебные практические тренировки, в которых использовались имитаторы и запаховые носители тротила. Основной темой для обсуждения в этот раз стали вопросы сбоя служебных собак во время тренировок по обнаружению наркотиков или взрывчатки. Собравшиеся специалисты попытались путем практического исключения ошибок понять причины, почему это происходит, дали рекомендации кинологам.

Анна Спиридонова кинолог имеющий патент на изготовление химических имитаторов, приглашенная гостья из таможни, рассказала о техниках, применяемых в обучении собак состоящих у них на службе. Презентовала новую учебную методику, которую теперь в своей работе будут применять кинологи пенитенциарной системы Краснодарского края.

Начальник кинологической службы УФСИН России по Краснодарскому краю Алексей Тевосян ежегодно организует межрегиональные сборы специалистов кинологических служб, каждый раз приглашая гостей из различных организаций. Это повышает профессиональный уровень сотрудников, происходит обмен опытом и новыми наработками кинологов.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по Краснодарскому краю