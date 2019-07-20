В Новороссийском морском торговом порту Ушаковцам вручили дипломы и погоны

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19 июля 2019 года на причале №34 ПАО «НМТП» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Организаторами выступили: Федеральное агентство морского и речного транспорта, ГМУ им. Ушакова, ПАО «НМТП» и Азово-Черноморский филиал ФГУП «Росморпорт».

Дипломы с отличием выпускники Ушаковки получали из рук заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта А. Тарасенко. Это уже стало доброй традицией университета.

Почетные гости – в прошлом выпускники ГМУ - первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП» И. Терентьев, глава города Новороссийска И. Дяченко, директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А. Фоменко и другие, также приняли участие во вручении дипломов.

Выпускники, преподавательский состав, родители и почетные гости – всего 740 человек - собрались на Причале № 34 ПАО «НМТП», к которому накануне пришвартовался трехмачтовый фрегат «Херсонес» - учебное судно, на котором проходят плавательную практику курсанты ГМУ имени Ушакова.

Провожая ребят во взрослую жизнь, руководители предприятий морской транспортной отрасли и другие почетные гости пожелали им упорства в достижении поставленных целей и дальнейшего профессионального роста.

Парусное учебное судно "Херсонес" построено в Польше на Гданьской судоверфи им Ленина в 1989 году.

В 1997 году парусник получил известность, став последним судном, обогнувшим мыс Горн под парусами, на выключенных двигателях.

С августа 2016 года на парусном учебном судне "Херсонес" начался прием на борт курсантов Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, его филиалов и других морских ВУЗов России для прохождения плавпрактики.

В Новороссийск он прибыл специально для участия в церемонии вручения дипломов выпускникам Ушаковки.

Источник: Группа компаний ПАО «НМТП». Пресс-служба