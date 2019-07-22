Роберт Уразов о WorldSkills Kazan 2019: «Мы предложили миру не просто чемпионат, а содержательные изменения в системе подготовки кадров»

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Стартующий через 31 день чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 – многогранное событие с точки зрения подготовки, в фундаменте которого лежит решение глобальной задачи по популяризации профессионализма, трудового мастерства и повышению престижа рабочих специальностей, в которых так нуждается мировая экономика.

О том, что Россия полностью готова к его проведению и сохранению наследия, обсудили сегодня в Москве во время пресс-конференции в ТАСС.

В соревнованиях по профессиональному мастерству примут участие команды 63 стран и регионов мира – более 1300 девушек и юношей до 25 лет вступят в борьбу за медали на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов назвалWorldSkills Kazan 2019 «глобальным саммитом по навыкам», сравнимым по численности и составу с тем, что происходит в Давосе и на экономических форумах. «Мы предложили миру не просто чемпионат, а содержательные изменения в системе подготовки кадров», - отметил Роберт Уразов.

Представители 63 стран-участниц будут соревноваться по 56 компетенциям. Российскую сборную представят 63 человека из 25 регионов. По словам Уразова, в России, как и в большинстве стран мира WorldSkills рассматривается не как исключительно чемпионатное движение, а как драйвер изменений системы подготовки кадров.

«С тех пор, как Россия получила право проведения чемпионата мира, мы сделали достаточно много. Это и введение демонстрационного экзамена, и обучение мастеров, и Skills-паспорт - инструмент, который глобально признается в очень многих странах и подтверждает умения человека, а не то, что он провел в образовательном учреждении свои образовательные часы. В России WorldSkills - это развитое чемпионатное движение, в котором участвуют 85 регионов страны, почти все колледжи страны, более 100 вузов, около 40 компаний. По международным стандартам были переоснащены 943 колледжа. Большинство элементов, которые были нами разработаны как пилотные, вошли в состав национального приоритетного проекта. В 2014 году было чуть более 40% детей, которые выбирали профессиональное образование после 9 класса, сейчас их почти 60%. Это кардинальные сдвиг в обществе и изменения в самой системе подготовки», - утверждает Уразов.

Подготовка к чемпионату мира находится в финальной стадии, говорит руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин.

«Подготовка ведется в соответствии с графиком: меньше, чем через месяц к нам начнут приезжать участники мирового чемпионата. Мы активно сотрудничаем с коллегами из WorldSkills International и, конечно, Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Сейчас вносим последние штрихи в подготовку основного объекта – «Казань Экспо». Началась фаза активной застройки соревновательных площадок. К началу августа мы рассчитываем закончить основные работы, а дальше останутся уже мелкие нюансы, которые нам предстоит отшлифовать. 15-16 августа, думаю, мы уже будем на 100 процентов готовы к проведению соревнований», - говорит Эмиль Губайдуллин.

Проходят заключительные репетиции церемоний открытия и закрытия. Над их постановкой работает продюсерский центр Игоря Крутого. Организаторы проекта поделились, что в сценарии запланированы высокотехнологичные спецэффекты с использованием дополненной реальности.

Проведение соревнований в «Казань Экспо» можно сравнить с «мини-заводами» с рабочими местами, соответствующими тому, что происходит на реальном производстве, рассказала заместитель генерального директора по организации чемпионатов по стандартам WS федерального и международного уровня Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Карина Саликова. Отдельный павильон будет посвящен профессиям будущего Future Skills.

«WorldSkills International – движение, которое существует уже 70 лет, оно трансформируется, туда входят новые страны, но на чемпионатах представлены традиционные профессии, к которым мы привыкли: токари, сварщики, фрезеровщики – то, что дает базис экономике. Но есть другая сторона – то, к чему мы идем – это цифровизация. Цифровые компетенции – это то, что Россия привнесла как свою инициативу, как свой вклад в развитие международного движения. И на этих 10 тысячах квадратных метрах будут представлены 25 компетенций будущего, связанные с медициной, промышленностью, сельским хозяйством. В центре площадки будет «Точка кипения», где можно будет ознакомиться с лучшими образовательными практиками. То есть это и стандартный, и, одновременно, совершенно нестандартный чемпионат», –рассказала Саликова.

Еще одна инициатива нашей страны – соревнования WorldSkills Juniors. На чемпионате мира в составе национальной сборной выступят 17 представителей юниорской возрастной категории от 12 до 16 лет из 7 регионов России. Они представят Россию наряду со взрослыми участниками. Юниоры будут соревноваться на мировом чемпионатеWorldSkills во второй раз. В 2017 году российские школьники впервые представили страну на первенстве в Абу-Даби.

Чемпионат станет площадкой встречи мирового экспертного сообщества, благодаря которым формируются стандарты профессионального мастерства в ответ на запросы реального сектора экономики. Официальный делегат от России вWorldSkills International, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Лошкарева рассказала, что деловая программа чемпионата мира будет состоять из 3 основных направлений: конференции WorldSkills, Саммита министров, ответственных за подготовку кадров, и национальный трек. Лидеры изменений, учителя, директоры колледжей, представители вузовского сообщества и компаний будут обсуждать представленные международные практики и решать, какие проекты могут быть разработаны и реализованы в современных условиях.

В качестве участников деловой программы зарегистрировались представители из 63 стран мира. Запланировано более 30 сессий, на них выступят свыше 50 спикеров из 20 стран мира со всех континентов.

«Деловая программа разрабатывалась WorldSkills Russia совместно с WorldSkills International и партнерами поConference Coalition, включая Международную организацию труда (ILO), ЮНЕСКО, ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), Европейскую комиссию, Глобальную сеть профессиональной подготовки (Global Apprenticeship Network), Министерство образования и исследований Германии, Британский Совет и Африканский Союз. Международные эксперты пытались осмыслить важные процессы, которые сейчас происходят в процессе трансформации не только рынка труда, но и в более широком контексте. Поэтому деловая программа разделена на три основных трека: как меняются технологии и экономика, как меняется общество, как меняются экологические процессы и как все эти три сферы меняют подходы в системе подготовки кадров», - говоритЕкатерина Лошкарева.

Госкорпорация «Росатом», национальный стратегический партнер чемпионата WorldSkills Kazan 2019, совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и BCG провели глобальное исследование на тему: «Кадровое обеспечение экономики будущего», которое легло в основу международной инициативы “Mission: Talent". Директор по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева рассказала, что результаты будут представлены в рамках WorldSkills Conference 2019.

«Мы надеемся, это станет основой для формирования новой глобальной модели развития и управления человеческими ресурсами. Параллельно на стенде Росатома в «Казань Экспо» мы организуем деловую программу для подростков - пространство Teen Power. Это возможность поучаствовать в воркшопах, посвященных выбору профессии и в целом поиску своего пути, выступить в зоне «свободный микрофон» в формате TED-конференций, послушать лекции, принять участие в съемках фильма молодежи и многие другие активности, направленные на раскрытие юных талантов», - отметила Терентьева.

Генеральный партнер мирового чемпионата компания Samsung Electronics уже более 10 лет сотрудничает с WorldSkillsRussia.

«В этом году Samsung Electronics исполняется 50 лет и на протяжении всей своей истории компания вносит существенный вклад в образование, в профессиональную подготовку молодых квалифицированных кадров, развивая собственные образовательные инициативы, а также поддерживая проекты мирового уровня. Среди наших образовательных инициатив, конечно, одно из ярчайших мест занимает долгосрочная поддержка мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, партнером которого компания выступает с 2007 года. Движение WorldSkills предоставляет молодым профессионалам как в России, так и в других странах мира возможность перенять лучший мировой опыт в сфере рабочих профессий, а также помогает экономическому развитию стран - участниц чемпионата. Такой высокий уровень сотрудничества с движением WorldSkills является предметом особой важности и гордости для компании Samsung Electronics», - отметил Сергей Певнев, директор по корпоративным проектам штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа в Казани. Право на его проведение столица Татарстана получила в 2015 году по результатам голосования всех стран ? членов международного движения WorldSkills International. На данный момент к движению присоединились 82 страны.

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерствуWorldSkills Competition 2019 – пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие более 1300 конкурсантов из 63 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

Источник: WorldSkills Russia