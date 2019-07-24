Заемщик в России молодеет. Кому выгодно и чем грозит?

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Банки в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты 18-летним россиянам. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Для сравнения, с января по май прошлого года выпускникам было выдано 5 тысяч кредиток. А с января по май 2019 года уже 12,5 тысяч. Средний размер кредита для молодых людей составил менее 20 тысяч рублей, против 80 тысяч для взрослых заемщиков.

В чем причина такого роста выдачи кредитов для молодых людей, объяснила в интервью пресс-секретарь проекта Общероссийского Народного Фронта «За права заемщиков» Александра Бурцева.

«Повышение выдаваемых кредитов молодым людям можно объяснить двумя тенденциями. С одной стороны, молодые люди стали раньше взрослеть, и они стремиться быть самостоятельными и финансово независимыми. С другой, даже среди образованных молодых людей высок процент финансово безграмотных людей. Они неспособны управлять своими личными финансами», - рассказала Александра Бурцева.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что проблема закредитованности населения приведет к финансовой катастрофе уже в 2021 году. Чтобы этого избежать, ЦБ с 1 октября вводит показатель долговой нагрузки, который должен ограничить доступ к кредитам малообеспеченных граждан.

Этой меры недостаточно, рассказала Александра Бурцева.

«К сожалению, такая агрессивная политика банков в отношении молодых людей, активное открытие кредитов и кредитных карт для молодых людей, в перспективе чревато ростом закредитованности, ростом просрочки. Вполне возможно, что за кого-то родители готовы закрывать долговые обязательства. Но до тех пор, пока не начнут расти доходы родителей, которые готовы погашать кредиты детей, у нас есть большой риск дефолтов семей», - уверена эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/