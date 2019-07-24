Госдума приняла закон о черном списке опекунов

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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон о создании «черного списка» родителей, усыновителей и опекунов, которым больше не доверят воспитание детей. Планируется, что единый федеральный реестр заработает с 1 января 2020 года.

В него будут внесены граждане, которые ранее были лишены родительских прав или ограничены в них, а также те, кого суд лишил ответственности за усыновленных детей.

Эта база данных будет доступна всем госорганам, занятым в процедуре передачи ребенка в приемную семью, она обеспечит обмен информацией о родителях и опекунах, не справившихся со своими обязанностями. В настоящее время решения суда о лишении или ограничении, а также о восстановлении в родительских правах направляется судами только в загс и между компетентными органами нет механизма обмена сведениями.

«Принятие закона позволит защитить детей от недобросовестных усыновителей и опекунов. Каждый ребенок испытывает стресс при усыновлении, но что приходится пережить детям, вновь вернувшимся в детский дом из-за безответственных опекунов, даже представить горько. Пока в России отсутствует «черный список», такие лица могут изменить место жительства и вновь попытаться взять под опеку ребенка. Понятно, что ими двигает не любовь к детям, а желание получать пособия, гарантированные государством. Как только реестр будет создан, такие опекуны больше не будут допущены к детям», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.