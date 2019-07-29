«Я бы в слесари пошел, кто меня научит?»

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В России определили самые востребованные профессии. В этом списке - токарь, слесарь, техник на заводе и ИТ-специалисты. То есть, больше всего на рынке не хватает квалифицированных рабочих, а также работников с высшим техническим образованием, выяснили в результате опроса. В нем участвовали менеджеры по персоналу и обучению, собственники бизнеса. Выяснили и необходимые качества нанимаемого персонала. Работодатели хотят, чтобы их будущие сотрудники были добросовестными, дисциплинированными и способными на переобучение.

Без государственного регулирования будет сложно вернуть престиж рабочим специальностям, рассказал доктор экономических наук, профессор Кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Александр Щербаков.

«Все должен решать рынок, предприниматели. Предприниматель должен быть заинтересован в высокотехнологичном производстве. И здесь уже достаточно высока роль государства и государственного регулирования экономики с тем, чтобы заинтересовать предпринимателей в высококвалифицированном труде, в технологически развитом производстве. Это должно происходить постепенно, шаг за шагом, это займет лет 10. Предпринимателей подгонять сложно. У государства сейчас такое отношение к этим профессиям, как к чему-то второсортному, общественный престиж этих специальностей стал падать», - отметил профессор.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru