Профессиональный форум для кондитеров Moscow Cake Show

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В последние годы кондитерская индустрия в России развивается стремительно. По данным внутренних исследований PIR Expo, в 2020 году в Москве прогнозируется значительный рост числа небольших кондитерских и пекарен в спальных районах.

Все больше людей хотят освоить профессию кондитера, и появляется много новых специальных школ и онлайн-курсов. Начинающим кондитерам не хватает знаний о бизнес-процессах и масштабировании производства. А шефам уже неинтересно видеть в своей карте предварительно замороженные десерты. И возникла необходимость в профессиональных кондитерских форумах, где за несколько дней можно получить массу новых детализированных знаний от ведущих специалистов.

Moscow Cake Show предлагает четырехдневную интенсивную программу с лекциями, мастер-классами и интерактивными занятиями. Они будут ориентированы как на любителей и начинающих профессионалов, так и на амбициозных шефов. Кондитеры, пекари, шоколатье, а также управляющие и владельцы бизнесов расскажут о своем опыте на четырех тематических площадках: «Творчество», «Вкус», «Бизнес», «Мастерство».

В своих выступлениях спикеры форума раскроют самые актуальные кондитерские темы, и вот только некоторые из них. Как придумывается ресторанный десерт и воплощается в реальность идея. Нужно ли часто обновлять ассортимент, чтобы попасть в тренды, или лучше использовать проверенные рецепты. Как сделать из одной кондитерской сеть без ущерба для качества. Как из одних и тех же заготовок сделать разные десерты. Что сейчас модно в европейских кондитерских и можно ли на этом заработать в России. Как кондитеру ресторана работать в паре с шеф-поваром. Как ввести в кондитерской хлебную линейку. Как сделать инстаграм основным каналом продаж небольшой кондитерской.

Среди спикеров Moscow Cake Show такие признанные эксперты, как Александр Селезнев, Елена Шрамко, Нина Тарасова, Катерина Агроник, Грегори Дуайен (шеф-кондитер «Кофемании»), Атилла Сабо (шеф-кондитер отеля «Метрополь»), Годфруа Леникюгель (шеф-кондитер Ladur?e в России) и Вера Хромова (шеф-кондитер кафе «Чайковский»).

«Для нас всегда было важно показывать все самое актуальное в ресторанной индустрии. Сегодня это — кондитерское искусство, — говорит Елена Меркулова, организатор Moscow Cake Show. — Оно требует точности и хорошего эстетического вкуса. Кондитеры работают с самыми капризными ингредиентам. Эта работа требует не только упорства и титанического труда, но и новых знаний от ведущих экспертов. Именно поэтому мы решили впервые сделать на PIR Expo профессиональный кондитерский форум».

Источник: cakeshow.ru