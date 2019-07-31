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Студент Краснодарского государственного института стал победителем международного кинофестиваля

Студент факультета телерадиовещания и театрального искусства Краснодарского государственного института культуры Анвар Эгамов стал победителем международного кинофестиваля - International film festival "Zilant". Его работа "Пластинка" заняла первое место в номинации "Лучший студенческий игровой фильм".

Над проектом работала целая команда студентов института культуры во главе с Анваром.В вузе прошёл и премьерный показ фильма.Анвар Эгамов учится на кафедре телерадиовещания. Перешёл на четвёртый курс.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Образование

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