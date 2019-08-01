Российские города попали в топ-50 лучших студенческих городов мира

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Столица России вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS. Кроме того, в топ-100 из российских городов также вошли Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Города, попавшие в рейтинг, ранжируются в соответствии с несколькими индикаторами: числом рейтинговых университетов, активностью работодателей по найму студентов, финансовой доступностью, качеством жизни и привлекательностью для учащихся, а также разнообразием студенческого состава города. Москва по итогам подсчетов заняла 34-е место, став лидером в Восточной Европе.

Очень важно, что в рейтинг попали не только Москва и Санкт-Петербург, рассказал председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в Алексей Казак.

«Я бы хотел подчеркнуть и особо отметить такие города, как Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Казань, потому что понятно, что лучшие условия вообще для жизни созданы в Москве и Санкт-Петербурге. Но все-таки мы огромная страна и хотело бы, чтобы везде была возможность для того, чтобы студенты могли получать качественное образование. Появился Дальневосточный федеральный университет. И там тоже стараются создавать условия для того, чтобы студенты и жили в хороших условиях, чтобы у них был прекрасный студенческий кампус, и нанимались на работу лучшие преподаватели», - отметил Алексей Казак.

По его словам, нельзя ограничиваться только столичными высшими учебными заведениями, нужно развивать и региональные вузы.

«Когда мы говорим о рейтингах, то нужно учитывать, что одни вузы получают десятки млрд рублей на развитие, в том числе на научные исследования, на обновление материально-технической базы, на оборудование, а другие получают в сотни раз меньше. Поэтому, конечно, они не в равных условиях. И я выступаю за то, чтобы развивать вузы, которые находятся в регионах», - сказал Алексей Казак.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/