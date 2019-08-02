Апофения как способ мыслить.Чем способность видеть замки в облаках отличается от уверенности, что они настоящие, и чем такая уверенность грозит

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В издательстве «Питер» вышла книга биолога и лауреата премии «Просветитель» Александра Панчина «Апофения» — антиутопическая новелла, рассказывающая о мире, в котором астрологические заключения учитываются в судах, а человека могут официально преследовать за наложение проклятия.

В связи с романом «Автономность» Аннали Ньюиц кое-кто из критиков ввёл термин «хипстерпанк» — по аналогии с киберпанком, сплаттерпанком и другими жанровыми «панками». Имеется в виду, что роман, не добираясь до проблематики «полновесного» киберпанка, использует темы, которые на слуху у читателей научпоп-сайтов. Возможно, для жанра литературы, которая собирает и представляет в остром сатирическом виде темы, актуальные для просветительского движения и борьбы с лженаукой, тоже следовало бы ввести специальное название (например, «рептилоидпанк»).«Апофения» постоянно забывает о художественной составляющей, и больше напоминает перечень тем и шуток из программы антипремии «Почётный Академик ВРАЛ», которая вручается за вклад в лженауку порталом «Антропогенез.ру» и просветительским фондом «Эволюция». Зато каждый, кто интересуется актуальной научно-популярной повесткой, наблюдает за деятельностью российских просветителей и знает, кто такие научные фрики, встретит на страницах «Апофении» множество до боли знакомых сюжетов, будь то телегония, гомеопатия, знаки на Солнце или «память воды».

Источник: https://newtonew.com