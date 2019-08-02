«Так, встал и вышел из класса!» Как объяснить детям, что учитель не всегда прав

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Наверняка помните случаи из детства, когда кто-то не смог выполнить задание, и учитель авансом определял в дворники. Или одноклассник баловался на уроке и получал подзатыльник от физрука. Или учитель, срываясь на крик, объяснял что-то троечнику: «Сколько? Сколько раз тебе повторять?!». И тогда казалось, что это нормально — это ведь учитель, ему можно.

Ребенок, придя первый раз в школу, по умолчанию воспринимает учителя как фигуру с абсолютным авторитетом, всемогущую. И в случае, когда учитель переходит границы этики или даже закона, дети думают, что они сами заслужили такого обращения, что они сами виноваты. Именно поэтому родители узнают о таких ситуациях или случайно, или когда всё зашло слишком далеко.

Важно, чтобы ребёнок хотя бы в общих чертах понимал, что учителя тоже люди, а все люди иногда, по разным причинам, могут вести себя неправильно. И об этом обязательно нужно узнать родителям, чтобы взрослые могли обсудить, почему возникла такая ситуация, и договориться о том, как сделать работу в классе комфортнее для всех.

Вряд ли стоит советовать детям спорить с учителем — важно, чтобы они были в состоянии отличить такое поведение от нормального и рассказали об этом дома.

Итак, вот 11 ситуаций, когда о поведении учителя обязательно должны узнать родители:

1. Обижает детей, называет их плохими словами, кричит «Вася, у тебя ума не хватает решить задачу, которую в детском садике решают», «Кто из тебя вырастет!», «Вы худший класс за всю мою работу в школе», и всё остальное. 2. Хлопает, шлёпает или толкает учеников Нет ничего плохого в аккуратном прикосновение к спине, чтобы поправить осанку, а вот затрещина от физрука, грубое подталкивание к доске — уже не по правилам. 3. Заставляет делать что-то в качестве наказания Учитель не имеет права наказывать детей, никак и ни при каких обстоятельствах. Ни ставить в угол, ни выгонять из класса, ни заставлять стоять весь урок за плохое поведение. 4. Не отпускает в туалет Неважно, нужно человеку в туалет, умыться или попить воды. Терпеть до перемены — это вредно и унизительно. Да и вообще, «отпрашиваться» в туалет — довольно странный национальный ритуал. Особенно когда ведёшь бизнес-тренинг для взрослых, и кто-то из участников поднимает руку со словами: «Можно выйти?». 5. Не пресекает конфликты и травлю Речь и о физической агрессии, когда один ученик лупит другого учебником по голове, и о моббинге, когда кого-то из детей целенаправленно обижают, а учитель ничего по этому поводу не предпринимает. 6. Отбирает личные вещи «Дай сюда телефон / игрушку / наушники, получишь после урока / отдам маме». Люди не могут брать чужие вещи против воли владельца, и учитель — не исключение. 7. Решает проблему нехватки материалов за счёт детей «Так, у вас же два учебника на парте? Дайте один этим обалдуям». Спросить, хочет ли кто-то поделиться, можно, а вот ставить перед фактом — нет. 8. Обсуждает и оценивает внешний вид «Вырядилась, как не знаю кто». Или: «Отрастил волосы, подстричься пора!» Понятно, что у учителя есть свои представления о красоте, но делиться ими с детьми в такой форме точно не следует. 9. Касается уровня достатка семьи «Маша, я, конечно, понимаю, что твой папа зарабатывает много, но давай ты не будешь ломать стул». «Петя, все уже сдали деньги на экскурсию. Ну, 250 рублей — не такая уж сумасшедшая сумма!» 10. Устанавливает разные правила для мальчиков и девочек «Ты же девочка, должна писать аккуратно». «Ты же мальчик, чего плачешь?» Требования к аккуратности письма или степени эмоциональности от пола зависеть не должны. Разве что нормативы по физкультуре могут отличаться. 11. Привлекает к выполнению хозяйственных работ Ребёнок не обязан мыть доску, переносить вещи, участвовать в генеральной уборке и выполнять другую работу, если ему не хочется этого делать.

Некоторые пункты из этого списка могут вызывать вопросы. Например, почему бы не привлекать детей к тому, чтобы поддерживать порядок в классе? Или почему бы не забирать мобильные телефоны у детей, которые используют их на уроке? Всё просто: это возможно, только если учитель согласует такие правила с родителями.

Источник: https://newtonew.com