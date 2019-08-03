Отравление в лагере: семеро детей госпитализированы

Лагерь находится в деревне Малое Уварово Коломенского района. Дети, у которых врачи зафиксировали признаки пищевого отравления, приехали туда как из Москвы, так и из других уголков России. По предварительным данным, в больницу, в частности, попал ребенок из Астраханской области.

Недомогание дети почувствовали в субботу, 3 августа. Их доставили в Коломенскую центральную районную больницу.

«В инфекционное отделение доставлены семь детей с кишечной инфекцией, им было рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное», — уточнили в областном минздраве, передает ТАСС.

Там добавили, что всего за помощью обратились 10 воспитанников «Олимпа» и один взрослый. В региональном Роспотребнадзоре уже сообщили о намерении провести проверку лагеря. На данный момент специалисты ведомства отбирают пробы продуктов питания, воды и смывов с рук персонала.

Это не первый случай с начала лета 2019 года, когда воспитанников детских лагерей госпитализируют с подозрением на отравление. Так, во Владивостоке 12 июля признаки заболевания желудочно-кишечного тракта обнаружили у 28 детей.

После массовой госпитализации сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверке учреждения — там они зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Специалисты ведомства передали материалы в региональный Следственный комитет. Уже через несколько дней по факту отравления было возбуждено уголовное дело. Данная статья предусматривает до года лишения свободы для должностных лиц.

При этом директор лагеря «Юнга» Галина Меель заявила, что воспитанники не понесли тяжелый вред здоровью — некоторые, по ее словам, были выписаны уже через день после обнаружения признаков инфекции, передает сайт kp.ru.

«Случившееся, по словам руководства лагеря, стало неожиданностью. Учреждение перед открытием летнего сезона получило положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Никаких нареканий на качество питания ранее не было» — сообщили в администрации Владивостока.