Учебные заведения СК России продолжают набор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, желающих получить профильное образование

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В рамках приемной кампании учебными заведениями среднего общего и высшего профессионального образования Следственного комитета Российской Федерации продолжается набор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, желающих получить профильное ведомственное образование. Рассматриваются кандидатуры детей со всей страны, которые изъявили желание получить профессию следователя и следователя-криминалиста. Многие ребята уже прошли отбор и пополнили ряды обучающихся.

В ведомственных учебных заведениях особое внимание уделяется работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. По поручению Председателя СК России уже в рамках настоящей приемной кампании необходимо увеличить количество таких поступающих. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют приоритетное право на поступление.

Одной из основных задач Следственного комитета является воспитание собственных кадров. Для этого в системе ведомства несколько десятков кадетских классов по всей стране, 2 кадетских корпуса и 2 академии в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня СК России осуществляет комплекс мероприятий, направленных воспитание талантливых и патриотически настроенных граждан, готовых к службе в системе Следственного комитета.

Наряду с общеобразовательными программами основного общего и среднего общего образования в кадетских классах и корпусах реализуются дополнительные программы, имеющие целью раннюю профессиональную ориентацию для подготовки к службе в Следственном комитете. В кадетских корпусах и классах особое внимание уделяется также силовой подготовке ребят: тренировкам по боевому самбо, учебной стрельбе, строевой ходьбе, что развивает выносливость и упорство – те качества, которые так необходимы в работе следователя.

При обучении будущих следователей в Академиях СК России большое внимание уделяется не только основательной общетеоретической подготовке, но и специальным дисциплинам, освоение которых необходимо для понимания специфики работы следователя.

В учебном процессе принимают активное участие специалисты-практики, обладающие бесценным опытом следственной практической деятельности и научно-педагогической работы, ветераны следствия.

Система ведомственного образования способствует формированию у будущего следователя совокупности теоретических и практических навыков.

Создание и постоянное совершенствование системы ведомственного образование позволяет Следственному комитету уже сегодня готовить специалистов-практиков, погруженных в профессиональную среду и понимающих ее специфику.

Следственный комитет заинтересован в талантливых ребятах, готовых посвятить себя службе Отечеству!

По всем интересующим Вас вопросам поступления в кадетские корпуса СК России обращаться по телефону:

8-495-986-74-54 (Политов Игорь Константинович - старший инспектор отдела учебной работы Управления учебной и воспитательной работы СК России)

По всем интересующим Вас вопросам поступления в академии СК России обращаться по телефону:

8-495-986-74-10 (Тымченко Сергей Софиянович - старший инспектор отдела учебной работы Управления учебной и воспитательной работы СК России)

Источник: https://kuban.sledcom.ru/