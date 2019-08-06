Действительно ли люди, говорящие на двух языках, умнее остальных

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Общепризнанным фактом считается, что знание двух языков улучшает мозговую активность. Однако новые исследования говорят об обратном. Выясняем, действительно ли это так.

Гипотеза о том, что знание двух языков положительно сказывается на работе мозга, хорошо известна и горячо любима разными СМИ, особенно научно-популярными. Исследования неоднократно показывали, что люди всех возрастов, знающие два языка, опережают по показателям работоспособности тех, кто знает только один. Кроме того, не единожды повторялось, что изучение второго языка позволяет отсрочить наступление слабоумия и заставляет мозг работать активнее.

За последние несколько лет было предпринято немало попыток повторить некоторые оригинальные исследования с целью ещё раз подтвердить это преимущество. Однако на практике всё вышло совсем иначе: результаты экспериментов показали, что по прошествии нескольких лет связь между билингвизмом и познанием не подтвердилась. Из-за этого в научном сообществе возникли горячие споры, а сама тема вызвала широкий резонанс в прессе (особенно на страницах журнала Cortex).

Одним из первых, кто опроверг теорию о связи билингвизма и улучшения работы мозга, был Кеннет Паап (Kenneth Paap), профессор психологии из Университета Сан-Франциско. Он утверждал, что двуязычие не даёт преимуществ и его позитивное воздействие на мозг ещё нужно для начала доказать.

Первым делом Паап обрушился с критикой на исследования канадских коллег, которые акцентировали внимание на положительных сторонах билингвизма. О том, что это были за исследования, расскажем ниже.

Эллен Биалисток (Ellen Bialystok), доктор наук и психолог из Йоркского университета в Торонто, совместно с коллегами провела огромную работу, результаты которой помогли опровергнуть идею о том, что билингвизм может быть вреден для интеллектуального развития детей. Более поздние исследования зашли ещё дальше: обнаружилось, что дети, которые знают два языка, показывают лучшие результаты в тестах на исполнительную функцию, чем те, которые знают только один.Исполнительная функция состоит из трёх компонентов: подавления, рабочей памяти (определяет способность человека держатв уме информацию, необходимую для решения текущих дел) и переключения между задачами. Распространённое объяснение преимущества двуязычия таково: постоянная языковая практика тренирует мозг.

В 2004 году Биалисток и её коллеги изучали и сравнивали познавательные способности пожилых билингвов и монолингвов. Особое внимание уделялось разнице в запоминании и восприятии информации. Мало того, что это исследование впервые выявило преимущества билингвизма для людей старшего возраста, его результаты также показали, что знание двух языков позволяет отсрочить снижение познавательной деятельности мозга. Последующие эксперименты ещё раз подтвердили, что двуязычие позволяет задержать начало деменции (слабоумия) приблизительно на четыре-пять лет.

Во многих исследованиях, связанных с билингвизмом, участникам предлагается пройти тест Симона. На экране показываются картинки, чаще всего это стрелочки, которые появляются либо справа, либо слева. Когда испытуемый видит стрелку, указывающую вправо, он должен нажать правую клавишу, когда стрелка указывает влево, то левую. При этом важно только направление самой стрелки, а не то, с какой стороны экрана она появляется. Этот эксперимент позволяет определить скорость реакции.

Люди-билингвы чаще задействуют определённые участки мозга, следовательно, и тренируют их больше, не позволяя двум языкам слиться в один. Всё это идёт на пользу когнитивным способностям. Исследования доктора Биалисток вдохновили многих последователей переработать огромный объём данных и провести крупные научно-исследовательские работы, посвящённые изучению механизмов функционирования и причин преимуществ двуязычия.

Но вот Паап и его коллеги нашли несколько недостатков в исследованиях, описанных выше. Основной их минус заключался в том, что эксперименты проводились в лабораторных условиях. При этом не учитывались социально-экономические, национальные и культурные различия между испытуемыми, а это бросало некоторую тень на чистоту эксперимента.

Ещё одним камнем преткновения стали причинно-следственные связи. Способствует ли двуязычие развитию познавательной способности, или, наоборот, познавательная способность побуждает человека изучать несколько языков? На этот вопрос ответа так и не было найдено.

Паап на этом не остановился и вместе с коллегами проанализировал результаты всех тестов, которые были направлены на сравнение исполнительных функций билингвов и монолингвов, начиная с 2011 года. Выяснилось, что в 83% случаев различий между двумя этими группами выявлено не было.

Такое заявление было довольно сложно опровергнуть, но Биалисток привела такой аргумент: подавляющее количество отрицательных результатов эксперимента связано с тем, что испытуемыми в большинстве случаев были молодые люди. Для них преимущества билингвизма ещё не так очевидны: их производительность пока находится на пике независимо от языковых навыков. По словам Биалисток, позитивное воздействие билингвизма наиболее ярко выражено у детей и пожилых людей.

Однако нашлись нестыковки и в том, что касается пользы билингвизма для пожилых людей. Некоторые исследования утверждают, что у билингвов болезнь Альцгеймера проявляется на четыре-пять лет позже, но другие эксперименты этого не подтверждают.

Психолог из Эдинбургского университета Анджела де Бруин (Angela de Bruin) проверяла, зависит ли это от того, когда было зафиксировано начало болезни. Отобрали две группы испытуемых: тех, у которых только начали проявляться признаки слабоумия, и тех, у которых болезнь прогрессировала в течение уже нескольких лет. По словам Анджелы, существенных различий не наблюдалось.

Интересные исследования на тему билингвизма проводила и Эви Вуманс (Evy Woumans) из Гентского университета, Бельгия. Она решила изучить связь между билингвизмом и тем, как часто человек переключается между двумя языками. Для этого в качестве испытуемых были отобраны переводчики-профессионалы и обычные люди, знающие два языка и не очень часто переключающиеся между ними. В итоге было выявлено, что способность с готовностью перейти на другой язык без профессиональной необходимости приводит к лучшему исполнительному функционированию.

Кроме того, Вуманс выступает за примирение двух воинствующих лагерей: сторонников и противников билингвизма, а также активно призывает их к взаимному сотрудничеству и обмену опытом.

Таким образом, нельзя однозначно и с уверенностью утверждать, что люди, знающие два языка, умнее остальных. Польза от двуязычия, конечно, есть: можно вписать знание языка в резюме, без проблем общаться с носителями языка, читать книги в оригинале и многое другое. Но вот то, что именно билингвизм положительно влияет на работу мозга, ещё предстоит доказать.

Источник: https://lifehacker.ru