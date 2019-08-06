Как заработать 650 долларов за 2 часа: уроки преподавателя Стэнфорда

/Образование/

«У вас есть 5 долларов стартового капитала и ровно 2 часа, чтобы его приумножить. Время пошло» — так начинается курс по предпринимательству и инновациям в Стэнфордском университете.

Преподаватель Тина Силиг (Tina Seelig) разбивает студентов на команды и раздаёт конверты с 5 долларами в пятницу, а в понедельник ребята рассказывают, сколько им удалось заработать. Самые успешные команды умудрялись обзавестись капиталом в 600–650 долларов. Как? Сейчас узнаете.

Загадка на 650 долларов.

Итак, как вы думаете, какие способы используют студенты, чтобы с пользой потратить эти 2 часа?

Варианты всегда разные. Одна команда купила на 5 долларов насос и стала накачивать колёса велосипедов других студентов за 1 доллар. Неплохое решение, согласитесь? Ещё одна группа стала бронировать столики в популярных ресторанах, а потом — ближе к часу пик — продавать их жаждущим попасть туда немедленно. Но те команды, которые выигрывают это соревнование, смотрят на эту задачу под другим углом. Для того чтобы увидеть ворох новых возможностей, нужно просто снять шоры, и тогда перед вами откроется новый мир. Тина Силиг

Хотите знать, как можно было заработать 650 долларов? Всё просто. В понедельник каждая команда выступает перед другими студентами Стэнфорда с трёхминутной презентацией о том, что удалось сделать за 2 часа. Так вот, как-то раз победители продали эти 3 минуты «эфирного времени» компании, которая хотела нанять студентов на работу. Гениальный ход, не правда ли? За возможность пообщаться с потенциальными сотрудниками представители компании заплатили 650 долларов.Курс на миллион

Курс Тины Силиг в Стэнфорде считается одним из самых популярных, потому что во время него студенты учатся смотреть на мир и проблемы под другим углом. Тина уверена: неважно, какой расклад в жизни или бизнесе ты имеешь, при правильном подходе к ситуации можно выжать из неё максимум!

Совершенно не имеет значения, как много у тебя «проблем», их все можно превратить в новые возможности. Тина доказывает: придумывать новые идеи — это просто! Решать проблемы — это просто! Начинать бизнес — это просто! Превратить плохую идею в хорошую — это просто! Не надо ничего усложнять. Всего лишь немного измените угол зрения.

Тина говорит, что в её окружении закрепилось такое определение слова «предприниматель»:Предприниматель — это человек, который занимается выявлением проблем и превращением их в выдающиеся возможности.

Это значит, что для любой проблемы всегда имеются креативные способы решения, даже если ресурсов у вас мало. Это значит, что очень часто мы загоняем себя в жёсткие рамки и нам кажется, что мы в тупике. А нужно всего лишь сделать шаг назад и изучить проблему.

Рискуйте!

Конечно, и в жизни, и в бизнесе не обходится без рисков. Никто не сможет гарантировать, что идея окажется хорошей и поможет вам прославиться, заработать денег или выйти из тупика. Но, как известно, кто не рискует, тот… (сами знаете что).

Карта рисков — инструмент, который помогает понять, чем вы рискуете в случае неудачи. Существует пять типов рисков: физический, социальный, эмоциональный, финансовый и интеллектуальный. К примеру, социальные риски вас совсем не смущают, но физические вы просто не можете вынести. Допустим, вы готовы легко поменять одно место работы на другое, но при этом ни за что не согласитесь прыгнуть с парашютом. Перед тем как принять решение, составьте свою карту рисков. Вы увидите, что мало чем рискуете даже в случае провала.

Источник: https://lifehacker.ru