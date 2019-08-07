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На Афипском Нефтеперерабатывающем заводе продолжается конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Основная цель конкурса - выявление лучших специалистов предприятия, а также освоение, внедрение и распространение передовых методов и приемов труда, повышение квалификации и мастерства работников.

В ходе конкурса будут определены самые достойные представители 11 профессий: оператор технологических установок, машинист технологических насосов, оператор товарный, лаборант химического анализа, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь-ремонтник, слесарь КИП и А, приборист, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, боец газоспасательного отряда.

Предполагается, что конкурс позволит раскрыть потенциал каждого работника. Кроме того, участие специалистов в акции станет дополнительным стимулом к повышению уровня профессиональной деятельности. По итогам конкурса победителю (первое место) и призерам (второе и третье место) будет выплачено денежное вознаграждение.

Награждение пройдет в торжественной обстановке празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности в конце августа.

Отметим, что на Афипском НПЗ конкурс «Лучший по профессии» проводится впервые. Планируется, что он станет ежегодным.

Источник: Батурина Ирина Викторовна Советник генерального директора

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Категория: Новости / Образование

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