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13 августа в 18:00 в ВДЦ «Орленок» состоится официальное открытие профильной смены проектов АНО «Россия – страна возможностей» – Всероссийского конкурса «РДШ – Территория самоуправления» и конкурса «Мой первый бизнес». В детском лагере соберутся 700 детей из более 60 регионов России.

Поздравить детей и сказать им слова напутствия приедут начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Геннадьевич Новиков, российский космонавт-испытатель, председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников Сергей Николаевич Рязанский, руководитель образовательных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Сергеевич Богданцев и директор ВДЦ «Орленок» Александр Васильевич Джеус.

В течение смены дети совместно с экспертами будут дорабатывать свои проекты, придумывать новые и реализовывать их на территории ВДЦ «Орленок». Кроме того, ребята будут учиться лидерству, предпринимательству, урбанистике. В лагере также пройдут «Классные встречи», презентации проектов школьников, «Спортфест», «День РДШ».

Мероприятие состоится по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орленок».

Приглашаем вас осветить торжественное открытие тематической смены!

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Елена Барсегова, руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»

+ 7 (495) 198-88-92 доб. 11-32, + 7 (926) 189-10-11.

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»