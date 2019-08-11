Образовательные кластеры как фактор развития малых городов

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Тематикой Летней школы «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий», которую НИУ ВШЭ (национальный исследовательский университет Высшая школа экономики) традиционно проводит совместно с холдингом GS Group и Балтийским федеральным университетом (БФУ) им. И.Канта в инновационном кластере «Технополис GS», в этом году стало исследование влияния на развитие территорий образовательного комплекса.

По завершению работы Летней школы организаторы ожидают увидеть социально-пространственную концепцию развития территории «Технополиса GS» с учетом преимуществ, которые может дать строящийся здесь университетский кампус. В ходе летней школы студенты познакомятся с прикладными методами анализа, которые они смогут применить, к примеру, в анализе социальных сетей и публикаций в масс-медиа для изучения восприятия жителями города Гусев пространства «Технополис GS», их удовлетворенности от проживания и соседства.

С помощью геоинформационных технологий участники школы смогут провести пространственный анализ городской территории. Отдельная группа студентов будет разрабатывать предложения по брендингу территории, искать новые идентичности Гусева и «Технополиса GS», формировать интегрированное видение развития территории. Основными задачами этой группы станут изучение тенденций развития сопоставимых территорий, особенностей функционирования и развития инфраструктуры, ее закономерностей и узких мест, и, наконец, итоговое формирование предложений по улучшению всех этих направлений.

По словам руководителя Летней школы, заместителя декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Плисецкого, в России есть примеры Сколково под Москвой и Иннополиса в Казани, которые показывают, как такие проекты реализуются (создание университетских образовательных кампусов) с нуля. «В то же время опыт Иннополиса показал, что при огромных инвестициях в развитие инфраструктуры, постройку учебных корпусов, домов для преподавателей, без продуманной концепции развития самой территории, ее инфраструктуры и наполнения теряются важные возможности для тех, кто туда приезжает работать, а также местных жителей. Уникальность Гусева как образовательного кластера мы сможем увидеть через 2-3 года функционирования кампуса, но тот факт, что в концепции создания инновационного кластера «Технополис GS» было изначально предусмотрено формирование нового качества городской жизни, а также важность интеграции новой территории Гусева в историческую ткань города, чтобы работники и их семьи и местные сообщества Гусева положительно восприняли друг друга и взаимодействовали» — добавил эксперт.

«Для нас очень важны и интересны наблюдения и решения участников Летней школы. Тот факт, что проводится многомерное исследование идентичности Гусева, как исторически сложившихся территорий, так и новообразовавшихся при участии инновационного кластера, позволит нам по-новому взглянуть на развитие этих территорий, мониторить практически в режиме онлайн результаты взаимного влияния города и кластера, видеть ниши и лакуны, освоение которых позволило бы нам в большей степени привлечь местных жителей в жизнь “Технополиса GS”», — рассказала руководитель образовательных проектов GS Group Светлана Кузьмицкая.

В этом году участниками Летней школы стали 24 студента — из НИУ ВШЭ, БФУ им. И. Канта, РАНХиГС при Президенте РФ, Уральского Федерального Университета и Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Работа продлится до 16 августа. Главное отличие летних школ, которые проводятся в «Технополиса GS», по оценке организаторов, в их сильной проектной составляющей.

Источник: Пресс-служба компании «GS Group»