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В Крымске полицейские организовали для школьников экскурсию в питомник для служебно-розыскных собак

Полицейские и представители Общественного совета при Отделе МВД России по Крымскому району присоединились к Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».

В рамках акции правоохранители организовали для ребят экскурсию в питомник для служебно-розыскных собак. Инспектор-кинолог провел для школьников обзорную экскурсию по территории питомника и рассказал о содержании и дрессировке служебных собак.

Частью программы стали показательные выступления со служебной собакой - немецкой овчаркой по кличке Арнольд. Ребятам продемонстрировали возможности четвероногого помощника правоохранителей в поиске и обнаружении различных предметов.

Дети задавали множество вопросов о питании и тренировках служебных собак. В завершении мероприятия каждый желающий смог погладить немецкую овчарку и сфотографироваться с ней на память.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/17879315/

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Категория: Новости / Образование

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