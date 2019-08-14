«Полный маразм»: ученый о новом приказе Минобрнауки

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Приказ об ограничении контактов с иностранными учеными - это «полный маразм», заявил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Институт проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

Ранее СМИ опубликовали сканы приказа Министерства науки и высшего образования РФ об ограничении контактов российских и иностранных ученых. В тексте документа речь идет о том, что о встрече с зарубежными коллегами надо заранее предупреждать чиновников и после мероприятия представлять отчет с описание беседы.

«Этот документ является полным маразмом. Скорее всего, большинство будет игнорировать этот приказ из-за того, насколько он абсурдный. Вся современная наука - это международная наука. Сколько-нибудь стоящие научные результаты публикуются на английском языке в международных научных журналах. Тем более что тоже Министерство образование и науки оценивает деятельность российских ученых по международным публикациям в том числе. Этот показатель является наиболее весомым для получения грантов. То есть можно публиковать результаты работы в научных журналах, а говорить лично - нельзя. Это же глупость», - считает ученый.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/