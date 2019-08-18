Полицейские и общественники Северского района присоединились к акции «Кубанские каникулы»

/Образование/

Полицейские Северского района совместно с представителями Общественного совета при Отделе провели акцию «Кубанские каникулы».

В ходе мероприятия, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также популяризацию здорового образа жизни, в парке станицы Северской различными органами и учреждениями системы профилактики по работе с детьми, была организована квест-игра, которая включала в себя несколько различных станций.

Сотрудники полиции подготовили для участников игры тематическую станцию «Подросток и Закон». Детям предложили ответить на вопросы, касающиеся правил дорожного движения. За правильные ответы командам начислялись баллы, сумма которых и определила победителя.

Каждый участник мероприятия получил памятные подарки.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/17955489