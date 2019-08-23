Мировой саммит министров в Казани - главное событие года в сфере профессионального образования

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С 23 по 24 августа на площадке 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 пройдет крупнейший в истории WorldSkills саммит министров, ответственных за развитие профессионального образования и кадровой подготовки в своих странах.

Главы профильных ведомств из более чем 40 стран мира вынесут на обсуждение самые передовые подходы к совершенствованию системы подготовки специалистов, опираясь на свой национальный опыт. В ходе саммита участникам будут представлены Российские инициативы по совершенствованию сопоставимости оценки результатов в профессиональном образовании, используя методологию WorldSkills, которая позволить оценивать и сравнивать не только чемпионов, но и общий уровень подготовки специалистов разных стран.

«Масштаб чемпионата говорит нам о его неизменном влиянии как на развитие среднего профессионального образования внутри нашей страны, так и на динамику международного диалога. Сравнивая инновационные подходы в образовательных системах фактически всего мира, рассматривая совместно лучшие практики, мы сможем усилить интерес молодежи к профессиональному мастерству. Движение WorldSkills, его стандарты, на которые все активнее переходят российские колледжи, заметно повысили популярность рабочих профессий в нашей стране. Более половины наших школьников рассматривают их в качестве образовательного и профессионального пути», ? отметила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

Саммит министров пройдет в закрытом формате. В первый день участники обсудят тему «Развитие международного сотрудничества: новые подходы к измерению и оценке образовательных результатов». Цифровая экономика ставит новые амбициозные цели для человека, компаний и государства будущего. Подготовка новых кадров, новые требования к компетенциям человека и разработка методик по их оценке – ключевые вызовы для экономики, образования и мирового сообщества в целом.

«Государственные институты, социальные партнеры во всех странах сегодня решают проблемы профессионального анализа и ответа на вызовы, возникающие в экономике. Чемпионат WorldSkills – это площадка практиков, опыт которых по стандартизации навыков и умений интересен и работодателям, и гражданам – учащимся и работникам, а также образовательным учреждениям, органам власти. Так, данный опыт уже сейчас используется при разработке требований к квалификациям: WorldSkills Russia, обладая необходимой экспертной базой, принимает участие в разработке новых и актуализации действующих профессиональных стандартов с учетом международных стандартов WorldSkills», - сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

Во второй день саммита участники обсудят тему «Развитие талантов как ответ на вызов экономики будущего: лучшие практики развития национальных систем образования и подготовки кадров». При этом важно отметить, что стандарты WorldSkills все более активно применяются в ряде стран, в том числе и в нашей, не только в среднем образовании, но во многих вузах, обучающих студентов прикладным специальностям.

«Проведение в России межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills позволило создать уникальную площадку для профессиональной реализации молодых специалистов наших ведущих университетов. Опыт России свидетельствует, что применение инструментария WorldSkills эффективно не только для традиционных компетенций сферы среднего профессионального образования, но и для подготовки молодых ребят по специальностям, получаемых в вузах. Для нас интеграция вузов в движение WorldSkills – это возможность выстроить содержательный диалог между работодателями и системой профессиональной подготовки на всех уровнях», – сообщил министр науки и высшего образования Российской ФедерацииМихаил Котюков.

Итоги Саммита будут озвучены в том числе на Закрывающем пленарном заседании международной конференции WorldSkills. В нем примут участие: Йос де Гой, вице-президент по стратегическим вопросам и председатель комитета по стратегическому развитию WorldSkills International; Дмитрий Песков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив; Сара Аньян Агбор, комиссар по кадрам, науке и технике Африканского союза; Чираг Гоэль, руководитель Champions Trust в Азии; Танг Тао, заместитель министра по развитию человеческого капитала и социальной защите Китая; Линдси Герберт, разработчик и руководитель отдела цифровых преобразований в IBM, управляющий Музеем Лондона, и др.

«Саммит министров в рамках WorldSkills Kazan 2019 впервые в истории соберет такое количество официальных лиц, ответственных за профессиональное образование в своих странах: свое участие подтвердили уже более 40 министров и заместителей различных стран мира. Саммит министров станет по-настоящему грандиозным событием в сфере профессионального образования. Уверен, что выработанные в ходе саммита решения и бесценный опыт, который мы сможем почерпнуть из него, позволят сделать настоящий рывок в развитии национальных экономик – именно это и является стратегической целью нашей идеи проведения саммита», - подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.

Источник: WorldSkills Russia