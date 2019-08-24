Дмитрий Медведев объявил старт 45-го мирового чемпионата WorldSkills в Казани в День Российского флага

Главным международным событием года для России называют 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills – 2019, старт которого объявлен сегодня в ходе зрелищной торжественной церемонии на стадионе Казань Арена.

«Приветствую всех гостей и болельщиков чемпионата WorldSkills! Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня. И мы этим очень гордимся! Участие в движении WorldSkills дает каждому шанс попробовать себя в разных сферах. Соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям. Но WorldSkills давно стал больше чем просто конкурс среди молодежи. Фактически, это чемпионат будущего. Люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий. И, конечно, для дружбы и новых побед. А главное, здесь можно получить самый полезный навык для человека XXI века: привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером. WorldSkills помогает найти свою дорогу в жизни, раскрыть свой потенциал. Именно в этом причина успеха движения в России. Искренне желаю каждому из вас успешно выступить, победив свое волнение, ведь это самое сложное в любом чемпионате. Просто поверьте в себя – и у вас все получится», - сказал в приветственном слове Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

За день до открытия Дмитрий Медведев осмотрел площадку чемпионата - Международный выставочный центр «Казань Экспо», площаю порядка 195 тыс. кв. м. Члены российской команды сфотографировались с главой правительства и подарили ему значок члена сборной.

В день открытия чемпионата состоялась большая пресс-конференция, участие в которой приняли Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Организационного комитета WorldSkills Kazan – 2019, Саймон Бартли, Президент WorldSkills International, Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан и Дэвид Хоуи, исполнительный директор WorldSkills International. Главные персоны мирового и российского движения WorldSkills обсудили тренды развития профессионального образования в мире и пожелали участникам успехов.

«Для проведения 45-го мирового чемпионата WorldSkills построена самая большая площадка – «Казань Экспо», где будет представлено 56 компетенций, это больше, чем на предыдущем событии в Абу Даби. Участие примет 1351 молодой профессионал из 63 стран мира. Частью чемпионата станет самая масштабная деловая программа в истории подобных мероприятий. Мы проведем конференцию о навыках развития человеческого капитала, саммит министров стран-участниц движения WorldSkills, и, наконец, национальный трек по имплементации лучших практик и разработки проектов национальной системы подготовки кадров», – отметила в своем обращении к прессе Татьяна Голикова.

Сегодня же в Казани стартовала образовательная программа «Одна школа – одна страна». 58 школ Казани и Татарстана посетили представители национальных сборных стран-участниц WorldSkills International.

В учебных заведениях республики гости познакомились с культурными особенностями страны-организатора – России, рассказали о культуре своих стран, а также провели для учащихся мастер-классы по компетенциям чемпионата.

В свою очередь, учащиеся школ, в которых будут проходить мероприятия программы, 23-26 августа посетят соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству на «Казань Экспо».

В составе национальной сборной WorldSkills Russia, принимающей участие в чемпионате, 63 представителя из 25 регионов страны. Наиболее «массовыми» регионами стали Москва, Республика Татарстан (по 15 участников), Тюменская и Челябинская области (по 4). От Красноярского края в основной состав национальной сборной WorldSkills Russia вошли 3 участника, от Краснодарского края и Свердловской области – по 2. От остальных 18 регионов (Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Архангельская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, Самарская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области) в национальную сборную вошли по одному представителю.

Члены российской сборной подарили казанским школьникам 15-ти килограммовый торт в виде флага России. Подарок приурочен ко Дню Российского флага. Подготовили это произведение кулинарного искусства лучшие из лучших - победители нацфинала WorldSkills в компетенции «Кондитерское дело».

Школа была выбрана российской сборной не случайно: в этом году она отмечает своё 40-летие. Сегодня это образовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов и профориентационными мастерскими, продукцию которых показали почётным гостям во время экскурсии. «Это традиция – когда накануне больших соревнований сборная приходит в школу и ребята рассказывают, как им удалось стать лучшими в своём деле», - говорит Екатерина Лошкарёва, официальный делегат России в WorldSkills.

Церемония открытия чемпионата на стадионе Казань Арена продлилась более двух часов. В программе - парад 63 сборных команд, феерическое шоу с элементами дополненной реальности и светового меппинга.

WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.

Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран ? членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.