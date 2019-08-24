Официальный делегат России избран в состав совета директоров WorldSkills International

На заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills International, прошедшем накануне открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, делегаты стран - участниц движения избрали Екатерину Лошкареву, официального делегата РФ в WorldSkills, в качестве члена совета директоров организации – вице-президента по стратегии и председателя комитета по стратегическому развитию.

Совет директоров WorldSkills International – высший руководящий орган движения, объединяющий более 80 стран мира. В своем новом качестве Екатерина будет отвечать за разработку стратегии дальнейшего развития движения.

«Результаты голосования на Генеральной ассамблее говорят о признании за Россией не просто особого места в движении, но и роли генератора идей для будущего развития WorldSkills, - прокомментировал назначение Екатерины Лошкаревой генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – Я наблюдал за высокопрофессиональной работой Екатерины на позиции директора по исследованиям и разработкам “Ворлдскиллс Россия” и уверен, что Екатерина достойно представит нашу страну в руководстве WorldSkills, а ее устремленные в будущее инициативы по дальнейшему развитию WorldSkills International послужат делу трансформации систем профессиональной подготовки во всем мире в ответ на вызовы экономики будущего».

«Я высоко ценю доверие, оказанное мне моими коллегами со всего мира, - сказала Екатерина Лошкарева. – Для меня большая честь и ответственность представлять мою страну в международном движении WorldSkills. В своём новом качестве я постараюсь, с одной стороны, интегрировать российские разработки и инициативы в деятельность WorldSkills International, а с другой - содействовать аккумулированию и адаптации гигантского опыта и наработок движения у нас, в России».