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Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019

Кирилл Павкин, семнадцатилетний школьник из Ставрополя, завоевал первое место в экспериментальной компетенции разработки бизнес-приложений S09 "IT Software Solutions for Business Sandbox". В этой компетенции c 23 по 26 августа соревновались 9 участников из Казахстана, Малайзии, Марокко, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Их результаты оценивали эксперты международного жюри из Коста-Рики, ОАЭ, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Впервые на международном чемпионате WorldSkills была представлена российская платформа разработки 1С:Enterprise, ее использовали для разработки трое участников, остальные шестеро - C# и Android Studio.

Результаты шести лучших участников, отмеченных медалями:

1

Kirill Pavkin, 17

Russia

1C:Enterprise

57,29

2

Tung Yueh Kuo, 18

Taiwan

C#

56,74

3

Lyudvig Vitovskiy, 23

Kazakhstan

1C:Enterprise

54,20

4

GyuCheol Lee, 25

Korea

C#

48,63

5

Aigul Sultanova, 18

Tatarstan, Russia

1C:Enterprise

43,07

6

Joven Hayagan, 23

Philippines

C#

32,34

Все победители в качестве специального приза от фирмы "1С" получили приглашения на стажировку со стипендией в Центр разработки и обучения "1С" и к ведущим партнерам "1С". Они смогут пройти обучение с привлечением ресурсов ведущих базовых кафедр 1С и принять участие в интересных проектах автоматизации на платформе "1С:Предприятие".

Главный эксперт Джои Манансала (Joey C. Manansala Jr.), Филиппины, отметил, что целью экспериментальной компетенции была оценка 1C:Предприятия наряду с другими платформами разработки для принятия решения о включении системы в инфраструктурный лист компетенции Skill 09 на WorldSkills Shanghai 2021. Участники соревнований, использовавшие 1С:Предприятие, заняли 1, 3 и 5 места в общем зачете. Результаты доказывают и подтверждают, что 1С:Предприятие может быть использовано в указанном соревновании, а также соответствует требованиям, предъявляемым при создании крупных бизнес-решений.

Источник: 1c.ru

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Категория: Новости / Образование

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