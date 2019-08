Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019

/Образование/

Кирилл Павкин, семнадцатилетний школьник из Ставрополя, завоевал первое место в экспериментальной компетенции разработки бизнес-приложений S09 "IT Software Solutions for Business Sandbox". В этой компетенции c 23 по 26 августа соревновались 9 участников из Казахстана, Малайзии, Марокко, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Их результаты оценивали эксперты международного жюри из Коста-Рики, ОАЭ, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Впервые на международном чемпионате WorldSkills была представлена российская платформа разработки 1С:Enterprise, ее использовали для разработки трое участников, остальные шестеро - C# и Android Studio.

Результаты шести лучших участников, отмеченных медалями:

1 Kirill Pavkin, 17 Russia 1C:Enterprise 57,29 2 Tung Yueh Kuo, 18 Taiwan C# 56,74 3 Lyudvig Vitovskiy, 23 Kazakhstan 1C:Enterprise 54,20 4 GyuCheol Lee, 25 Korea C# 48,63 5 Aigul Sultanova, 18 Tatarstan, Russia 1C:Enterprise 43,07 6 Joven Hayagan, 23 Philippines C# 32,34

Все победители в качестве специального приза от фирмы "1С" получили приглашения на стажировку со стипендией в Центр разработки и обучения "1С" и к ведущим партнерам "1С". Они смогут пройти обучение с привлечением ресурсов ведущих базовых кафедр 1С и принять участие в интересных проектах автоматизации на платформе "1С:Предприятие".

Главный эксперт Джои Манансала (Joey C. Manansala Jr.), Филиппины, отметил, что целью экспериментальной компетенции была оценка 1C:Предприятия наряду с другими платформами разработки для принятия решения о включении системы в инфраструктурный лист компетенции Skill 09 на WorldSkills Shanghai 2021. Участники соревнований, использовавшие 1С:Предприятие, заняли 1, 3 и 5 места в общем зачете. Результаты доказывают и подтверждают, что 1С:Предприятие может быть использовано в указанном соревновании, а также соответствует требованиям, предъявляемым при создании крупных бизнес-решений.

Источник: 1c.ru