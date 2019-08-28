В «Орленке» состоялась стратегическая сессия детского оргкомитета смены «РДШ – территория самоуправления»

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Во Всероссийском детском центре «Орленок» состоялась стратегическая сессия детского организационного комитета тематической смены «РДШ – территория самоуправления» с участием победителей одноименного конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также конкурса «Мой первый бизнес».

В рамках мероприятия ребята приняли участие в моделировании новых проектов платформы для школьников, после которого состоялось обсуждение идей. В стратегической сессии в качестве эксперта принял участие руководитель образовательных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

На встрече были представлены проекты, посвященные вопросам экологии, финансовой грамотности школьников, театральному творчеству и информационным технологиям. Лучшими проектами, по мнению ребят и экспертов, стали инициативы «PRO Будущее» и «Экологический челлендж».

«Все идеи ребят, которые обсуждались сегодня, будут рассмотрены в рамках работы проектного комитета АНО «Россия – страна возможностей». Ряд предложений, созвучных с представленными на встрече, мы с коллегами уже прорабатываем - это говорит о том, что мы с ребятами движемся в одном направлении, наши мысли совпадают», - подчеркнул руководитель образовательных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

Безоговорочную победу по итогам голосования одержал проект PRO Будущее.

Один из авторов идеи Иван Герасимов Санкт-Петербурга рассказал о сути проекта: «Это конкурс для школьников с техническим складом ума. Участники проходят тестирование по основам программирования, и по результатам объединяются в команды, для создания проектов по программированию и урбанизму». Иван учится в физико-математической школе и считает, что таких конкурсов, к сожалению, единицы. «Сегодня есть довольно много конкурсов для гуманитариев, а для технических профессий в основном олимпиады. Я очень надеюсь, что наш проект мы сможем реализовать если не в школе, то хотя бы в институте», - добавил он.

Особый интерес вызвали у ребят проекты, связанные с экологией. По ним в рамках стратегической сессии было задано максимальное количество вопросов. О них рассказала участница Полина Воропаева (Нижегородская область, город Дзержинский): «Мы разработали проекты по экологии, потому что считаем, что это одна из самых актуальных проблем в XXI веке. Мы живем в загрязненных городах и очень хотим, чтобы эта проблема была решена нашими силами. Один из них – научно-исследовательский конкурс для студентов от 18 лет. Мы очень надеемся, что ребята смогут найти решение для особо трудных случаев и их креативные умы, их амбициозность помогут нашей стране выйти на новый уровень экологической культуры. Второй проект – экологический челлендж, в который будут вовлечены и ребята и взрослые. Мы планируем запустить всероссийскую игру, где каждый сможет сам выбрать уровень сложности задания».

Лучшие предложения переданы на рассмотрение проектного комитета АНО «Россия – страна возможностей», а их авторы награждены памятными подарками.

Участниками профильной смены платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийского конкурса «РДШ – Территория самоуправления» и конкурса «Мой первый бизнес» являются около 700 детей из 60 регионов России. Во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орленок» они совместно с экспертами дорабатывают свои проекты, придумывают новые, учатся лидерству и предпринимательству

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»