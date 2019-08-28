Национальная сборная России завоевала 22 медали на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019

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Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, обеспечив себе второе место в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая, а третье - сборная Южной Кореи. Победителей и призеров наградили сегодня в рамках торжественной церемонии закрытия в «Казань Арене».

Золотые медали за первое место в рейтинговой таблице получили участники сборной WorldSkills Russia по компетенциям: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело».

Вторые места и серебряные медали завоевали конкурсанты по компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж».

Бронзовыми медалями наградили за третье место участников сборной России по компетенциям: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов».

«Россия впервые проводила состязания лучших профессионалов планеты. И оно стало самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым зрелищем, где созданы были все условия для честной и справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира, - подчеркнул во время церемонии закрытия президент Российской Федерации Владимир Путин, который поздравил участников чемпионата с его завершением. - К этому движению в России уже присоединилось полмиллиона наших сограждан, но число его сторонников, участников неуклонно растет. В нашей стране WorldSkills стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы меняем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством. И радует, что наш опыт оказался востребованным».

Золотая медалистка по компетенции «Лабораторный химический анализ» Анастасия Камнева была объявлена самой результативной участницей мирового первенства и стала первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля - престижной награды, названной в честь испанского отца - основателя международного движения WorldSkills. Михаил Воронцов, участник по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», получил награду «Лучшего представителя нации» – Best of Nation.

«Наша страна завоевала рекордные 22 медали, и 14 из них – золотые. Это число чемпионов говорит об очень высоком уровне подготовки в нашей стране, о том, что среди наших экспертов и преподавателей и есть носители технологий мирового уровня и мы опередили те страны, у которых мы учились, как у лучших, 2-3 года назад. Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkills. Помимо этого, у нас 25 медальонов за профессионализм, гарантия профессионального признания участника чемпионата международным сообществом. С Best of Nation и премией Альберта Видаля у России на чемпионате мира в Казани 49 наград – это серьезный импульс, который дан развитию системы профессионального образования в России», ? отметил директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Медальоны за профессионализм получили участники по компетенциям: «Архитектурная обработка камня», «Бетонные строительные работы», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Инженерный дизайн CAD», «Кирпичная кладка», «Кондитерское дело», «Кузовной ремонт», «Малярные и декоративные работы», «Мехатроника», «Облачные технологии», «Обслуживание тяжелой техники», «Окраска автомобиля», «Плотницкое дело», «Программные решения для бизнеса», «Промышленная механика и монтаж», «Ресторанный сервис», «Сантехника и отопление», «Сетевое и системное администрирование», «Столярное дело», «Технологии моды», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Хлебопечение», «Электроника» и «Эстетическая косметология».

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills впервые проводился в России. В нем приняли участие 1354 конкурсантов из 63 стран мира. В течение 4 дней они соревновались по 56 компетенциям.

В финале торжественной церемонии состоялась передача флага чемпионата мира представителям Китая, где уже идет подготовка к мировому чемпионату WorldSkills Shanghai 2021. Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова передала флаг «Ворлдскиллс» заместителю председателя Народного политического консультативного совета Китая Вану Юнцину!

Источник: WorldSkills Kazan 2019