Депутат Госдумы встретился с педагогической общественностью Новороссийска

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский побывал на августовском педсовете в городе-герое Новороссийске.

Открывая совещание, депутат сказал: - Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Пусть этот учебный год принесет вам новые открытия, достижения и победы. Старшеклассникам желаю успешно подготовиться к сдаче государственного экзамена. Первоклассникам желаю сохранять свое детское любопытство, и оно перерастет в живой интерес к знаниям. Родителям, бабушкам и дедушкам - в первую очередь терпения. Ведь Ваша роль в передаче своего жизненного опыта и формировании личности ребенка не менее важна, чем учителя!

Уважаемые педагоги! Выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы так преданы своему делу, за то, что день за днем, год за годом совершенствуете свое профессиональное мастерство, педагогический талант и учебные методики, шагая в ногу со временем. Спасибо вам за ежедневный кропотливый труд и любовь к детям! Примите искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья, легкого творческого пути и дальнейших успехов!

В работе совещания принял участие глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко.