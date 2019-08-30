В Новороссийске сотрудники полиции присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

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В преддверии Дня знаний стражи порядка подарили школьные принадлежности ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Новороссийские полицейские пригласили в Управление детей, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации. Помощник начальника Управления МВД России по городу Новороссийску по работе с личным составом Павел Павлович Сыромятников, приветствуя собравшихся, познакомился с каждым ребенком, напомнил взрослым, что в большинстве случаев за успехами ребенка стоит именно поддержка и внимание родителей, а школьникам пожелал успехов в учебе.

Стражи порядка заранее подготовили для детей тетради, письменные принадлежности, альбомы, укомплектованные пеналы, школьные рюкзаки – словом, все то, что пригодится им во время учебы. В рамках мероприятия полицейские еще раз напомнили ребятам о безопасном поведении на улице и в быту, пожелали успехов в учебе и хорошего настроения.

Правоохранители провели для ребят и их родителей экскурсию, рассказали о службе в полиции, а также показали уголок славы с наградами и кубками за спортивные достижения сослуживцев.

Полицейские кинологи вместе со своими четвероногими напарниками провели показательные выступления. Зрители смогли увидеть, как собаки выполняют команды общего курса дрессировки, находят спрятанные предметы по запаху. Кроме того, полицейские провели профилактическую беседу с детьми и законными представителями о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов.

Благотворительная акция в преддверии Дня знаний стала уже доброй традицией, и неизменно приносит массу положительных эмоций как детям, так и взрослым.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску