/Образование/
Работники прокуратуры Каневского района приняли участие в благотворительной акции в преддверии нового учебного года
Прокуратурой Каневского района посещена многодетная семьей в рамках акции «Соберем ребенка в школу».
В ходе встречи работники прокуратуры района помимо теплых слов и пожеланий удачного учебного года, подарили детям подарки и школьные принадлежности, необходимые для полноценного учебного процесса.
Защита прав и интересов несовершеннолетних находится на особом контроле органов прокуратуры.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/
Категория: Новости / Образование