Работники прокуратуры Каневского района приняли участие в благотворительной акции в преддверии нового учебного года

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Прокуратурой Каневского района посещена многодетная семьей в рамках акции «Соберем ребенка в школу».

В ходе встречи работники прокуратуры района помимо теплых слов и пожеланий удачного учебного года, подарили детям подарки и школьные принадлежности, необходимые для полноценного учебного процесса.

Защита прав и интересов несовершеннолетних находится на особом контроле органов прокуратуры.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/