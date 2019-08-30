/Образование/

Работники прокуратуры Каневского района приняли участие в благотворительной акции в преддверии нового учебного года

Прокуратурой Каневского района посещена многодетная семьей в рамках акции «Соберем ребенка в школу».

В ходе встречи работники прокуратуры района помимо теплых слов и пожеланий удачного учебного года, подарили детям подарки и школьные принадлежности, необходимые для полноценного учебного процесса.

Защита прав и интересов несовершеннолетних находится на особом контроле органов прокуратуры.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Добавить комментарий

Последние новости

Огнеметчики уничтожили воздушный десант противника залпом из «Солнцепеков» и «Шмелей»

В День знаний в Аксайском казачьем кадетском корпусе пройдет урок мужества

На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения Военно-Морского Флота

«Намерение сей книги на каждом листе видно»: Александр Радищев и главный труд его жизни

Россия в первых цветных фотографиях С. М. Прокудина-Горского

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!