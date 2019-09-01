Можно, но осторожно: для педагогов разработали кодекс поведения в соцсетях

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Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России. Этим занимались Министерство просвещения и общероссийский профсоюз работников образования.

Педагогам не рекомендуют размещать в соцсетях информацию, которая может навредить здоровью и развитию детей. Имеется в виду порнография, нецензурная лексика, способы самоубийства, пропаганда спиртного и наркотиков. Документ под названием «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» уже направили в регионы.

Это не приказ, но важный ориентир для педагогов, объяснила директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования, кандидат психологических наук Татьяна Волосовец.

«Этот кодекс позволяет выстроить отношения между педагогом и ребенком, педагогом и родителем, помочь родителям взаимодействовать с ребенком. В старом кодексе, 2014 года, нет очень важной главы, которая посвящена взаимодействию педагога в социальных сетях. И раздел, глава, которая появилась, дает возможность, ориентир педагогу, как себя вести в сети интернет. Важно, что кодекс предполагает не размещать информацию, которая причинит вред здоровью или развитию детей. И еще, что очень важно, педагогу рекомендуется избегать тех ситуаций, которые могут нанести вред чести, достоинству и деловой репутации самого педагога. Документ, конечно, носит рекомендательный характер, это не приказ, не закон. Но должны быть какие-то нравственные ориентиры, которые позволяют удерживаться и педагогам, и родителям, и детям в каких-то нормах приличного, правильного, грамотного, квалифицированного, этичного поведения в школе, в вузе, да и в детском саду тоже», - отметила Татьяна Волосовец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/