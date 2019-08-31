Владимир Синяговский: Школу необходимо не только сохранить, но и реконструировать...

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В рамках региональной недели Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел встречу с руководителем Новороссийской школы ДОСААФ России Геннадием Гуляй.

Учебно-плавательный бассейн Новороссийской морской школы более полу века выполняет важные уставные и государственные задачи по приобщению детей и молодежи к занятиям морскими и военно-прикладными видами спорта, занимается пропагандой здорового образа жизни.

Ежегодно там занимается свыше 300 детей и более 200 взрослых. На базе бассейна работают секции морского многоборья, подводного плавания (плавание в ластах), подводной охоты и аквафитнеса.

В ходе встречи обсудили новые достижения и поговорили о наболевшем.

«Бассейн спроектирован согласно ГОСТам 60-годов прошлого века и, конечно, отстает по уровню оснащения и комфорта от современных учебно-плавательных бассейнов, в которых изначально спроектированы и воплощены в жизнь современные системы водоподготовки, фильтрации и слива воды. Принципиально по-новому решены вопросы вентиляции и отопления. Мы стараемся ежегодно делать косметический ремонт, однако здание нуждается в капитальном ремонте.» - поделился с парламентарием Геннадий Гуляй.

Владимир Синяговский отметил значимость школы для города: «На протяжении долгих лет Новороссийская школа ДОСААФ готовила высококлассных специалистов, лучших в своем деле. Это главный показатель высокого профессионализма и преданности своему делу всего коллектива. Жизнь практически каждого новороссийца связана с морем. Школу необходимо не только сохранить, но и реконструировать здание согласно современным веяниям. Это не мало важно для города с героическим морским прошлым!

Депутат Госдумы заверил руководителя школы, что в ближайшее время проведет переговоры с руководством ДОСААФ России о необходимости проведения ремонтных работ.