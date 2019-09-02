Как найти работу вчерашнему студенту: 7 фактов о рынке труда Кубани для новичков

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С начала 2019 года количество вакансий в Краснодарском крае для молодых специалистов составило 9% от общего числа предложений на сайте hh.ru. Больше всего предложений для начинающих свой профессиональный путь в сфере продаж, консультирования, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в банковской сфере. Активно привлекают компании начинающих специалистов и студентов на административные позиции, в сферу транспорта и логистики, управления персоналом, IT, производства, маркетинга, рекламы и PR. Сегодня конкуренция среди молодежи на Кубани – 8-9 человек на место.

- Как правило, мнения молодых специалистов по поводу перспектив трудоустройства на российском рынке труда можно разделить на три большие группы. В представлении первых ничего хорошего вчерашнего выпускника вуза или ссуза не ждет, в лучшем случае – рутинная работа с 9.00 до 18.00 в душном офисе за 12 000 рублей. Вторые, напротив, верят в то, что красный диплом может подарить счастливый билет в компанию-мечты, а заодно является страховкой от низких заработных плат и неинтересных задач. Представители третьего лагеря уверены – при определенном стечении обстоятельств правы могут оказаться и первые, и вторые, но шансы на трудоустройство есть у всех, главное знать – что искать, как и где, - комментирует Алёна Манохина, руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter.

Посмотрим на рынок труда для молодых специалистов Кубани с позиции реалиста и расскажем о его особенностях в 7 фактах.

Факт 1. Все зависит не от диплома и вуза, а от самого специалиста. Хороший вуз и красный диплом сегодня не гарантируют высокую зарплату и быстрое трудоустройство. Оператор станка с ЧПУ может зарабатывать 120 000 рублей, а бухгалтер с высшим образованием – 30 000 рублей. И вопрос не в том, кто закончил вуз, а кто – ссуз, а в востребованности. Разумеется, уровень образования и полученные знания по-прежнему играют большую роль для большинства работодателей, однако, сейчас рекрутеры скорее смотрят на профессиональные навыки кандидатов, их личностные качества, включая желание учиться новому и быстро включаться в работу на благо компании. Времена, когда сначала ты работаешь на диплом, а потом диплом работает на тебя, прошли. Доказывать свою профессиональную пригодность нужно каждый день, здесь и сейчас, адаптируясь к изменениям в бизнес-процессах и технологиях.

Факт 2. Работа есть. Несмотря на пессимизм, который часто сквозит в оценках рынка труда у соискателей, в Краснодарском крае работа есть, как есть и вакансии для начинающих специалистов.

Если говорить о конкретных профессиях, то кубанские работодатели чаще готовы были рассматривать кандидатов без опыта работы на позиции продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, курьеров, водителей, промоутеров, администраторов, офис-менеджеров, операторов call-центров, торговых представителей, барменов/бариста, тайных покупателей, официантов, хостес, поваров, пекарей, менеджеров/ассистентов менеджеров по работе с персоналом, аналитиков, дизайнеров, специалистов технической поддержки пользователей, стажеров в отделы маркетинга и IT, рабочих на производстве. Разумеется, можно найти варианты занятости для начинающих специалистов других профессий, нужно лишь проявить больше интереса и настойчивости на пути к конечной цели – к вакансии «мечты».

Факт 3. Рынок труда меняется быстрее, чем вы моргаете. Понимание ситуации на рынке труда дает определенные преимущества при поиске работы. Во-первых, вы можете следить за изменением уровня конкуренции в вашей сфере и проявлять активность в периоды «затишья». Например, летом соискатели реже размещают резюме и откликаются на вакансии, а осенью и весной, напротив, уровень конкуренции во многих профессиональных областях резко возрастает. Во-вторых, смотрите на динамику вакансий, если рынок предложений о работе растет – это хороший знак, а значит, самое время обновить резюме на hh.ru. В-третьих, очень важно знать свою реальную «стоимость» на рынке труда, опираясь на реальные цифры. В помощь новоиспеченным аналитикам – бесплатный инструмент мониторинга рынка труда hh.Индекс.

Факт 4. Конкуренция высока. Если по краю в целом на одну активную вакансию приходится 8.5 активных резюме, то в Краснодаре эта цифра выше в 2 раза – 16.2. То есть на одно вакантное место в среднем претендуют 16 соискателей, что значительно выше нормы. Вместо того, чтобы решать, кто виноват, лучше сразу перейти к вопросу, что делать, и ответ один – выделяться на фоне конкурентов. Это можно делать разными способами – получать знания и опыт на реальной практике и стажировках, совершенствовать резюме, проявлять инициативу в поиске работы (писать и звонить в интересующие компании, проходить собеседования), изучать новое (дополнительные курсы и мастер-классы) и интересоваться изменениями, происходящими в вашей профессиональной сфере.

Факт 4. Не все востребованы одинаково. С одной стороны, мы наблюдаем, как быстро устаревают профессии почтальона, билетера, вахтера, лифтера, бухгалтера, с другой – видим бурный рост и активную трансформацию профессий в IT, маркетинге, производстве, психологии, строительстве и архитектуре, энергетике, медицине и фармацевтике. Растет спрос на цифровые навыки: в сравнении с первым кварталом 2016 года количество упоминаний машинного обучения и искусственного интеллекта в вакансиях увеличилось на 919%. Роботы, дроны, AI, чат-боты, нейронные сети, Data Sience, VR, AR, Machine Learning, облачные технологии, Big Data, DevOps – это не про будущее, это реалии сегодняшнего дня. За новые технологии и платят больше – зарплата в вакансиях с упоминанием DevOps в 5,5 раз выше средней по России.

Все большую роль в портрете идеального кандидата (вне зависимости от возраста) играют так называемые soft skills – «надпрофессиональные» навыки, которые напрямую не связаны с работой специалиста, но помогают лучше справляться с поставленными задачами, эффективнее выстраивать коммуникацию с коллегами и т.п. Крылатая фраза времен СССР «Хороший человек не профессия» сегодня меняется с точностью до наоборот. Чтобы занять свое место под солнцем на рынке труда, сегодня мало рассчитывать лишь на опыт. Если проанализировать требования, которые предъявляют работодатели к кандидатам в вакансиях на hh.ru, можно выделить самые актуальные, они не устареют в ближайшем будущем: системное, аналитическое мышление, программирование/робототехника, работа в условиях неопределенности и многозадачности, навыки коммуникации, мультиязычность, управление проектами, продажи (умение не только продать товар или услугу, но и свои идеи руководству), клиентоориентированность (речь идет как о внешних клиентах, так и о внутренних – коллегах, с которыми вы работаете бок о бок), командная и самостоятельная работа, креативность, инициативность, самообучаемость.

Факт 5. Не время хотеть много денег. К сожалению, это факт. Средняя предлагаемая в вакансиях молодым специалистам зарплата в Краснодарском крае с начала 2019 года составила 32 500 рублей. Вопреки убеждениям многих, работодателей может оттолкнуть не столько нехватка опыта у кандидата, сколько завышенные зарплатные ожидания у молодых специалистов. Как показывают данные опроса Службы исследований HeadHunter, 71% рекрутеров отказывают в работе выпускникам и студентам именно по этой причине. Виной еще 42% отказов – весьма размытое определение «несоответствие корпоративной культуре». А нехватка знаний (28%) и опыта (13%) уже замыкают эту пятерку причин-лидеров по отказам.

И, напротив, привлекает работодателей в молодых сотрудниках, в первую очередь, возможность вырастить специалиста в соответствии с требованиями компании, молодая энергия и «незамыленный взгляд».

Факт 6. За хорошую работу придется побороться. Пожалуй, два главных вопроса, на которые нужно себе ответить перед началом поиска работы, - где искать и как.

Попробуем ответить на первый:

- задействуйте личные контакты: родственников, друзей (расскажите всем друзьям и знакомым, что вы ищете работу, при необходимости отправьте резюме с пометкой «на всякий случай», мир должен знать о том, что вы находитесь в поисках);

- используйте интернет: сайты по поиску работы, прямые сайт компаний, соцсети, мессенджеры (разместите резюме на нескольких порталах по поиску работы, включая hh.ru; подпишитесь на каналы и группы с предложениями о работе; активно откликайтесь на вакансии и не ждите, пока вас пригласят на собеседование – пишите и звоните сами);

- есть еще печатные издания и дни карьеры, ярмарки вакансий;

- обратитесь в службы занятости в вузах/ссузах (многие компании активно сотрудничают с учебными заведениями, предлагая студентам практики и стажировки, почему бы не воспользоваться этой возможностью).

Факт 7. Стажировка – это проще, чем кажется. Лучшая возможность приобрести опыт работы – пройти стажировку в компании, которая вам нравится. Даже если подходящих вакансий нет, можно вежливо обратиться в департамент управления персоналом и оставить свои контакты/резюме в «кадровом резерве». Кроме того, не все компании размещают подобные вакансии в интернете, поэтому один звонок прояснит ситуацию, в конце концов, весь фокус в том, как себя подать – какую пользу вы можете принести для компании? И, да, оплачиваемые стажировки существуют!

Помните, поиск работы – это тоже работа. Делайте перерывы, отдыхайте, оставляйте время на оценку результатов. И не нужно паниковать: в среднем поиск работы занимает 2-4 месяца.

Источник: Алёна Манохина Руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter