Идеальный завтрак школьника – это?

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Завтрак школьника должен состоять из злаковых, яиц и молочных продуктов. Специалисты Роскачества рассказали, каким должен быть полноценный завтрак ребенка.

Сухие завтраки можно давать ребенку небольшими порциями не чаще 1-2 раз в неделю, советуют в Роскачестве. Разнообразные хлопья и шоколадные шарики содержат много сахара. После них резко повышается уровень глюкозы в крови и начинает активно вырабатываться инсулин. Регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения, спровоцировать аллергические реакции и нарушения работы кишечника.

Наиболее полезный и сбалансированный завтрак – каша. Для детей лучше варить кашу на молоке. Кашу можно чередовать с яичными и творожными завтраками. Творожный – это, например, запеканка, сырники, ленивые вареники. Яичный завтрак – яйца с хлебом из цельного зерна, омлет – можно предлагать ребенку 2–3 раза в неделю.

Завтрак должен составлять около 25% от суточной калорийности питания для каждой возрастной категории, рассказала радио Sputnik диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева.

«Он должен быть достаточно питательным, чтобы дети хорошо и плодотворно начинали день с запасом энергии. Ежедневный полноценный и питательный завтрак не только повышает умственную работоспособность, но и предотвращает набор лишнего веса и связанные с ним проблемы со здоровьем, улучшает перистальтику кишечника. Так что к выбору продуктов для завтрака стоит отнестись со всей серьезностью», – сказала Наталья Фадеева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/